В России завершились трехдневные выборы

10 сентября 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Для голосования также применялись переносные урны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Последний участок для голосования завершил работу в Калининграде. Таким образом, в России завершились выборы, которые шли три дня. После закрытия участков начался подсчет голосов. В 2023 году россияне голосовали за депутатов в новых регионах, губернаторов в ряде субъектов и мэров трех городов. Участки для голосования были открыты с 8 по 10 сентября. В Москве, Томске и Хабаровске жители выбирали мэров. В 21 регионе граждане проголосовали за губернаторов. Избирательные компании такого рода прошли в Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской, Воронежской, Кемеровской, Амурской, Тюменской, Магаданской, Московской областях и Москве, Чукотском автономном округе, Хакасии, Якутии, Алтайском, Приморском и Красноярском краях. А в новых регионах прошли выборы депутатов в региональные парламенты, которые потом выберут глав субъектов. Также в России прошли довыборы Госдуму. Граждане России голосовали только за одного депутата по одному мажоритарному округу. В 2023 году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применялось в 24 регионах. В 18 субъектах такой формат голосования использовался впервые. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что хакеры пытались взломать ДЭГ более 20 тысяч раз. По информации Памфиловой, более трех миллионов человек отдали свои голоса за политиков через интернет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Последний участок для голосования завершил работу в Калининграде. Таким образом, в России завершились выборы, которые шли три дня. После закрытия участков начался подсчет голосов. В 2023 году россияне голосовали за депутатов в новых регионах, губернаторов в ряде субъектов и мэров трех городов. Участки для голосования были открыты с 8 по 10 сентября. В Москве, Томске и Хабаровске жители выбирали мэров. В 21 регионе граждане проголосовали за губернаторов. Избирательные компании такого рода прошли в Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской, Воронежской, Кемеровской, Амурской, Тюменской, Магаданской, Московской областях и Москве, Чукотском автономном округе, Хакасии, Якутии, Алтайском, Приморском и Красноярском краях. А в новых регионах прошли выборы депутатов в региональные парламенты, которые потом выберут глав субъектов. Также в России прошли довыборы Госдуму. Граждане России голосовали только за одного депутата по одному мажоритарному округу. В 2023 году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применялось в 24 регионах. В 18 субъектах такой формат голосования использовался впервые. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что хакеры пытались взломать ДЭГ более 20 тысяч раз. По информации Памфиловой, более трех миллионов человек отдали свои голоса за политиков через интернет.