В ЛНР избрали главу региона

Народный совет избрал Пасечника главой региона
новость из сюжетаВыборы-2023
Леонида Пасечника избрали главой Луганской Народной Республики. Соответствующее решение приняли на пленарном заседании депутаты Народного совета. Об этом рассказал сам Пасечник у себя в telegram-канале.
«Принес присягу на верность Конституции Российской Федерации и народу. Официально вступил в должность Главы Луганской Народной Республики», —
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин был назначен главой Республики. Главой Запорожской области стал Евгений Балицкий.
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