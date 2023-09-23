В ЛНР избрали главу региона Леонид Пасечник стал главой ЛНР 24 сентября 2023 в 01:10 Размер текста - 17 + Народный совет избрал Пасечника главой региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Леонида Пасечника избрали главой Луганской Народной Республики. Соответствующее решение приняли на пленарном заседании депутаты Народного совета. Об этом рассказал сам Пасечник у себя в telegram-канале. «Принес присягу на верность Конституции Российской Федерации и народу. Официально вступил в должность Главы Луганской Народной Республики», — написал вновь избранный глава региона. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин был назначен главой Республики. Главой Запорожской области стал Евгений Балицкий. Леонида Пасечника избрали главой Луганской Народной Республики. Соответствующее решение приняли на пленарном заседании депутаты Народного совета. Об этом рассказал сам Пасечник у себя в telegram-канале. «Принес присягу на верность Конституции Российской Федерации и народу. Официально вступил в должность Главы Луганской Народной Республики», — написал вновь избранный глава региона. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин был назначен главой Республики. Главой Запорожской области стал Евгений Балицкий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям