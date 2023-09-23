23 сентября 2023

В ЛНР избрали главу региона

Леонид Пасечник стал главой ЛНР
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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
Народный совет избрал Пасечника главой региона Фото:
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Выборы-2023

Леонида Пасечника избрали главой Луганской Народной Республики. Соответствующее решение приняли на пленарном заседании депутаты Народного совета. Об этом рассказал сам Пасечник у себя в telegram-канале.

«Принес присягу на верность Конституции Российской Федерации и народу. Официально вступил в должность Главы Луганской Народной Республики», — написал вновь избранный глава региона.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин был назначен главой Республики. Главой Запорожской области стал Евгений Балицкий.

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Леонида Пасечника избрали главой Луганской Народной Республики. Соответствующее решение приняли на пленарном заседании депутаты Народного совета. Об этом рассказал сам Пасечник у себя в telegram-канале. «Принес присягу на верность Конституции Российской Федерации и народу. Официально вступил в должность Главы Луганской Народной Республики», — написал вновь избранный глава региона. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин был назначен главой Республики. Главой Запорожской области стал Евгений Балицкий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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