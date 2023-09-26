Синоптик Тишковец спрогнозировал «капризную» зиму

На территории России переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений состоится в ноябре, после чего погода будет много раз меняться. Такой прогноз дает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Метеорологическая зима в РФ наступит в ноябре, как и положено. Но дальше будет чередование холодных дней с оттепелью, снегопадов с ледяными дождями. Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима», — пояснил Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.
По словам синоптика, погоду определяет глобальное потепление. Температура воздуха предстоящей зимой на большей части территории РФ будет на один-три градуса выше нормы, в центральных и восточных районах Сибири аномалия может достигать трех-пяти градусов, подчеркнул Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд в беседе с URA.RU отмечал, на европейской территории страны продолжается летняя погода. Бабье лето в эти регионы еще не приходило.
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