26 сентября 2023

Синоптик Тишковец спрогнозировал «капризную» зиму

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз в городе. Пермь, иней, комсомольский проспект, компроспект, зима в городе
Согласно прогнозу, метеорологическая зима в РФ наступит в ноябре Фото:

На территории России переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений состоится в ноябре, после чего погода будет много раз меняться. Такой прогноз дает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Метеорологическая зима в РФ наступит в ноябре, как и положено. Но дальше будет чередование холодных дней с оттепелью, снегопадов с ледяными дождями. Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима», — пояснил Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

По словам синоптика, погоду определяет глобальное потепление. Температура воздуха предстоящей зимой на большей части территории РФ будет на один-три градуса выше нормы, в центральных и восточных районах Сибири аномалия может достигать трех-пяти градусов, подчеркнул Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд в беседе с URA.RU отмечал, на европейской территории страны продолжается летняя погода. Бабье лето в эти регионы еще не приходило.

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На территории России переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений состоится в ноябре, после чего погода будет много раз меняться. Такой прогноз дает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Метеорологическая зима в РФ наступит в ноябре, как и положено. Но дальше будет чередование холодных дней с оттепелью, снегопадов с ледяными дождями. Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима», — пояснил Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik. По словам синоптика, погоду определяет глобальное потепление. Температура воздуха предстоящей зимой на большей части территории РФ будет на один-три градуса выше нормы, в центральных и восточных районах Сибири аномалия может достигать трех-пяти градусов, подчеркнул Тишковец. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд в беседе с URA.RU отмечал, на европейской территории страны продолжается летняя погода. Бабье лето в эти регионы еще не приходило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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