Politico: ЕС больше не может отдавать свое оружие Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, оружие, нато, винтовка, всу, stock
Европейские страны станут уязвимыми, если продолжат отдавать Украине свое оружие, считает чиновник ЕС Фото:

Европейские страны больше не могут жертвовать для Украины собственными запасами оружия — это грозит их безопасности. Об этом написало издание Politico со ссылкой на европейского чиновника.

«Мы не можем продолжать жертвовать из наших собственных запасов», — передает издание слова анонимного европейского чиновника. Он уточнил, что дальнейшие поставки Украине оружия европейских стран грозят им падением уровня собственной безопасности.

Уменьшение запасов европейского оружия признали и в администрации президента США Джо Байдена — с таким заявлением выступил один из американских чиновников. По его мнению, европейские страны не предпринимали никаких действия для недопущения этого.

Ранее старший советник Центр стратегических и международных исследований Марк Канчиан заявил, что Украина ощутит дефицит оружия уже к концу ноября. Это произойдет из-за решения властей США не включать помощи Киеву в план бюджета на следующие 45 дней.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейские страны больше не могут жертвовать для Украины собственными запасами оружия — это грозит их безопасности. Об этом написало издание Politico со ссылкой на европейского чиновника. «Мы не можем продолжать жертвовать из наших собственных запасов», — передает издание слова анонимного европейского чиновника. Он уточнил, что дальнейшие поставки Украине оружия европейских стран грозят им падением уровня собственной безопасности. Уменьшение запасов европейского оружия признали и в администрации президента США Джо Байдена — с таким заявлением выступил один из американских чиновников. По его мнению, европейские страны не предпринимали никаких действия для недопущения этого. Ранее старший советник Центр стратегических и международных исследований Марк Канчиан заявил, что Украина ощутит дефицит оружия уже к концу ноября. Это произойдет из-за решения властей США не включать помощи Киеву в план бюджета на следующие 45 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...