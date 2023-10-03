Politico: ЕС больше не может отдавать свое оружие Украине

Европейские страны станут уязвимыми, если продолжат отдавать Украине свое оружие, считает чиновник ЕС Фото: Министерство обороны Украины

Европейские страны больше не могут жертвовать для Украины собственными запасами оружия — это грозит их безопасности. Об этом написало издание Politico со ссылкой на европейского чиновника.

«Мы не можем продолжать жертвовать из наших собственных запасов», — передает издание слова анонимного европейского чиновника. Он уточнил, что дальнейшие поставки Украине оружия европейских стран грозят им падением уровня собственной безопасности.

Уменьшение запасов европейского оружия признали и в администрации президента США Джо Байдена — с таким заявлением выступил один из американских чиновников. По его мнению, европейские страны не предпринимали никаких действия для недопущения этого.

Ранее старший советник Центр стратегических и международных исследований Марк Канчиан заявил, что Украина ощутит дефицит оружия уже к концу ноября. Это произойдет из-за решения властей США не включать помощи Киеву в план бюджета на следующие 45 дней.