В микрорайон Кургана, рядом с масштабной стройкой тюменцев, хотят провести воду. Видео

24 ноября 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Магистральный трубопровод хотят провести в микрорайоне Левашово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана рассмотрят возможность проведения магистрального трубопровода в микрорайоне Левашово. Об этом сообщила мэр города Елена Ситникова. Рядом с районом тюменская компания «ISB Development» планирует построить новый микрорайон. «Мы понимаем, что для большинства горожан стоимость прокладки магистрального трубопровода и неподъемна. Поэтому, дорогие горожане, администрация города Кургана при уточнении бюджета на 2024 год рассмотрит возможность проектирования магистрального трубопровода до микрорайона Левашово», — рассказала Ситникова в видео, опубликованном на ее странице в соцсети «ВКонтакте». В видео Ситникова объясняла, как жители частных домов могут подключиться к водопроводу. Вместе с ней о подключении рассказывал руководитель компании «Водный Союз» Владимир Овсянников. Для подключения к водопроводу горожане должны получить разрешение у этой компании. Овсянников добавил, что стоимость подключения состоит из затрат на строительство сетей на участке и платы за мощность, если нужно модернизировать сети. В этом микрорайоне такая мощность есть. Максимальный срок присоединения дома составляет 18 месяцев. В октябре появилась информация компания «ИСБ-Зауралье», которой владеет тюменский застройщик «ISB Development», планируют возвести 99 жилых домов в Заозерном районе. Стройка продлится до 2031 года. Также представители компании планируют облагородить озеро Левашово. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Кургана рассмотрят возможность проведения магистрального трубопровода в микрорайоне Левашово. Об этом сообщила мэр города Елена Ситникова. Рядом с районом тюменская компания «ISB Development» планирует построить новый микрорайон. «Мы понимаем, что для большинства горожан стоимость прокладки магистрального трубопровода и неподъемна. Поэтому, дорогие горожане, администрация города Кургана при уточнении бюджета на 2024 год рассмотрит возможность проектирования магистрального трубопровода до микрорайона Левашово», — рассказала Ситникова в видео, опубликованном на ее странице в соцсети «ВКонтакте». В видео Ситникова объясняла, как жители частных домов могут подключиться к водопроводу. Вместе с ней о подключении рассказывал руководитель компании «Водный Союз» Владимир Овсянников. Для подключения к водопроводу горожане должны получить разрешение у этой компании. Овсянников добавил, что стоимость подключения состоит из затрат на строительство сетей на участке и платы за мощность, если нужно модернизировать сети. В этом микрорайоне такая мощность есть. Максимальный срок присоединения дома составляет 18 месяцев. В октябре появилась информация компания «ИСБ-Зауралье», которой владеет тюменский застройщик «ISB Development», планируют возвести 99 жилых домов в Заозерном районе. Стройка продлится до 2031 года. Также представители компании планируют облагородить озеро Левашово.