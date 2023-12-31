Армия России атаковала Харьков и уничтожила сотни иностранных наемников в ответ на обстрел Белгорода. ВС РФ уничтожили 31 беспилотник ВСУ в зоне спецоперации. URA.RU приводит главные новости к вечеру 31 декабря.
ВС РФ ударили по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас». Там укрывались иностранные наемники.
Также армия России ликвидировала представителей ВСУ и ГУР, которые участвовали в планировании террористических действий в Белгороде, передает «Царьград». ВСУ понесли большие потери.
ВС РФ уничтожили две установки РСЗО HIMARS при помощи которых ВСУ планировали в новогодние каникулы бить ракетами по Донецку. Об этом сообщает Pravda.ru.
На купянском направлении ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ. Бои шли около Синьковки и Стельмаховки. Армия Украины потеряла до 120 военных.
На краснолиманском направлении российские военные не дали 63-й механизированной бригады ВСУ продвинуться вперед. Боестолкновения шли около Червоной Дибровы, противник потерял до 50 военных.
Группировка «Юг» отразила три атаки ВСУ на донецком направлении. Бои шли около Клещеевки, Красного, Андреевки, Курдюмовки. ВСУ потеряли до 300 военных.
На Южно-донецком направлении ВС РФ отразили атаку штурмовой группы 27-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное. Сражения продолжаются и около Новомихайловки. ВСУ потеряли до 100 военных.
На запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 военных. А на херсонском направлении армия Украины потеряла до 25 военных.
Украинский заградотряд расстрелял своих же военнослужащих, которые отказывались идти вперед. Армия Украины уже не в первый раз прибегает к таким методам, пишет Pravda.ru.
Армия России атаковала Харьков и уничтожила сотни иностранных наемников в ответ на обстрел Белгорода. ВС РФ уничтожили 31 беспилотник ВСУ в зоне спецоперации. URA.RU приводит главные новости к вечеру 31 декабря.