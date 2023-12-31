ВС РФ нанесли ответный удар за обстрел Белгорода: главное о СВО к вечеру 31 декабря

Минобороны: армия России нанесла удар по Харькову в ответ на атаку на Белгород
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Армия России обстреляла Харьков в ответ на удары по Белгороду Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России атаковала Харьков и уничтожила сотни иностранных наемников в ответ на обстрел Белгорода. ВС РФ уничтожили 31 беспилотник ВСУ в зоне спецоперации. URA.RU приводит главные новости к вечеру 31 декабря.

  • ВС РФ ударили по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас». Там укрывались иностранные наемники.
  • Также армия России ликвидировала представителей ВСУ и ГУР, которые участвовали в планировании террористических действий в Белгороде, передает «Царьград». ВСУ понесли большие потери.
  • ВС РФ уничтожили две установки РСЗО HIMARS при помощи которых ВСУ планировали в новогодние каникулы бить ракетами по Донецку. Об этом сообщает Pravda.ru.
  • На купянском направлении ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ. Бои шли около Синьковки и Стельмаховки. Армия Украины потеряла до 120 военных.
  • На краснолиманском направлении российские военные не дали 63-й механизированной бригады ВСУ продвинуться вперед. Боестолкновения шли около Червоной Дибровы, противник потерял до 50 военных.
  • Группировка «Юг» отразила три атаки ВСУ на донецком направлении. Бои шли около Клещеевки, Красного, Андреевки, Курдюмовки. ВСУ потеряли до 300 военных.
  • На Южно-донецком направлении ВС РФ отразили атаку штурмовой группы 27-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное. Сражения продолжаются и около Новомихайловки. ВСУ потеряли до 100 военных.
  • На запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 военных. А на херсонском направлении армия Украины потеряла до 25 военных.
  • Украинский заградотряд расстрелял своих же военнослужащих, которые отказывались идти вперед. Армия Украины уже не в первый раз прибегает к таким методам, пишет Pravda.ru.

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Армия России атаковала Харьков и уничтожила сотни иностранных наемников в ответ на обстрел Белгорода. ВС РФ уничтожили 31 беспилотник ВСУ в зоне спецоперации. URA.RU приводит главные новости к вечеру 31 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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