ВС РФ нанесли ответный удар за обстрел Белгорода: главное о СВО к вечеру 31 декабря

Минобороны: армия России нанесла удар по Харькову в ответ на атаку на Белгород

31 декабря 2023 в 21:26 Размер текста - 17 +

Армия России обстреляла Харьков в ответ на удары по Белгороду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России атаковала Харьков и уничтожила сотни иностранных наемников в ответ на обстрел Белгорода. ВС РФ уничтожили 31 беспилотник ВСУ в зоне спецоперации. URA.RU приводит главные новости к вечеру 31 декабря. ВС РФ ударили по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас». Там укрывались иностранные наемники.

Также армия России ликвидировала представителей ВСУ и ГУР, которые участвовали в планировании террористических действий в Белгороде, передает «Царьград». ВСУ понесли большие потери.

ВС РФ уничтожили две установки РСЗО HIMARS при помощи которых ВСУ планировали в новогодние каникулы бить ракетами по Донецку . Об этом сообщает Pravda.ru.

. Об этом сообщает Pravda.ru. На купянском направлении ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ. Бои шли около Синьковки и Стельмаховки. Армия Украины потеряла до 120 военных.

ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ. Бои шли около Синьковки и Стельмаховки. Армия Украины потеряла до 120 военных. На краснолиманском направлении российские военные не дали 63-й механизированной бригады ВСУ продвинуться вперед. Боестолкновения шли около Червоной Дибровы, противник потерял до 50 военных.

российские военные не дали 63-й механизированной бригады ВСУ продвинуться вперед. Боестолкновения шли около Червоной Дибровы, противник потерял до 50 военных. Группировка «Юг» отразила три атаки ВСУ на донецком направлении . Бои шли около Клещеевки, Красного, Андреевки, Курдюмовки. ВСУ потеряли до 300 военных.

. Бои шли около Клещеевки, Красного, Андреевки, Курдюмовки. ВСУ потеряли до 300 военных. На Южно-донецком направлении ВС РФ отразили атаку штурмовой группы 27-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное. Сражения продолжаются и около Новомихайловки. ВСУ потеряли до 100 военных.

ВС РФ отразили атаку штурмовой группы 27-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное. Сражения продолжаются и около Новомихайловки. ВСУ потеряли до 100 военных. На запорожском направлении ВСУ потеряли до 75 военных. А на херсонском направлении армия Украины потеряла до 25 военных.

ВСУ потеряли до 75 военных. А на армия Украины потеряла до 25 военных. Украинский заградотряд расстрелял своих же военнослужащих, которые отказывались идти вперед. Армия Украины уже не в первый раз прибегает к таким методам, пишет Pravda.ru.

Армия России атаковала Харьков и уничтожила сотни иностранных наемников в ответ на обстрел Белгорода. ВС РФ уничтожили 31 беспилотник ВСУ в зоне спецоперации. URA.RU приводит главные новости к вечеру 31 декабря.