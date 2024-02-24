24 февраля 2024

Арбенина заявила о беззаконии из-за замены ее концерта чирлидершами

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Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, арбенина диана
Вместо концертов Арбениной состоится фестиваль чирлидерш Фото:

Концерты лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, запланированные на февраль в Южно-Сахалинске и во Владивостоке, не состоятся. Об этом заявила певица во время гастролей в Хабаровске. По ее словам, в место ее выступления состоится фестиваль чирлидерш. Певица со сцены обратилась к зрителям и сообщила, что ей советовали молчать по поводу срыва других мероприятий на Дальнем Востоке.

«Я должна молчать об этом? Какого черта, я молчать об этом не буду. Даже если вы сегодня видите меня на этой сцене в последний раз, я не жалею о том, что сейчас сказала. Потому что нельзя, просто нельзя сносить вот это беззаконие», — сказала Арбенина, ее слова передает РБК.

Ранее власти Владивостока посоветовали организаторам отменить запланированный на 27 февраля концерт Арбениной. В комментариях в telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко пользователь попросил отменить гастроли певицы. Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока заявил в ответ, что артистка «официально не является иноагентом». Известно, что администрация не занимается организацией концерта, поэтому не может отменить мероприятие. Однако существует возможность просто рекомендовать это сделать, говорилось в сообщении.

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Концерты лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, запланированные на февраль в Южно-Сахалинске и во Владивостоке, не состоятся. Об этом заявила певица во время гастролей в Хабаровске. По ее словам, в место ее выступления состоится фестиваль чирлидерш. Певица со сцены обратилась к зрителям и сообщила, что ей советовали молчать по поводу срыва других мероприятий на Дальнем Востоке. «Я должна молчать об этом? Какого черта, я молчать об этом не буду. Даже если вы сегодня видите меня на этой сцене в последний раз, я не жалею о том, что сейчас сказала. Потому что нельзя, просто нельзя сносить вот это беззаконие», — сказала Арбенина, ее слова передает РБК. Ранее власти Владивостока посоветовали организаторам отменить запланированный на 27 февраля концерт Арбениной. В комментариях в telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко пользователь попросил отменить гастроли певицы. Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока заявил в ответ, что артистка «официально не является иноагентом». Известно, что администрация не занимается организацией концерта, поэтому не может отменить мероприятие. Однако существует возможность просто рекомендовать это сделать, говорилось в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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