Арбенина заявила о беззаконии из-за замены ее концерта чирлидершами

25 февраля 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

Вместо концертов Арбениной состоится фестиваль чирлидерш Фото: Владимир Андреев © URA.RU Концерты лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, запланированные на февраль в Южно-Сахалинске и во Владивостоке, не состоятся. Об этом заявила певица во время гастролей в Хабаровске. По ее словам, в место ее выступления состоится фестиваль чирлидерш. Певица со сцены обратилась к зрителям и сообщила, что ей советовали молчать по поводу срыва других мероприятий на Дальнем Востоке. «Я должна молчать об этом? Какого черта, я молчать об этом не буду. Даже если вы сегодня видите меня на этой сцене в последний раз, я не жалею о том, что сейчас сказала. Потому что нельзя, просто нельзя сносить вот это беззаконие», — сказала Арбенина, ее слова передает РБК. Ранее власти Владивостока посоветовали организаторам отменить запланированный на 27 февраля концерт Арбениной. В комментариях в telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко пользователь попросил отменить гастроли певицы. Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока заявил в ответ, что артистка «официально не является иноагентом». Известно, что администрация не занимается организацией концерта, поэтому не может отменить мероприятие. Однако существует возможность просто рекомендовать это сделать, говорилось в сообщении.

Концерты лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, запланированные на февраль в Южно-Сахалинске и во Владивостоке, не состоятся. Об этом заявила певица во время гастролей в Хабаровске. По ее словам, в место ее выступления состоится фестиваль чирлидерш. Певица со сцены обратилась к зрителям и сообщила, что ей советовали молчать по поводу срыва других мероприятий на Дальнем Востоке. «Я должна молчать об этом? Какого черта, я молчать об этом не буду. Даже если вы сегодня видите меня на этой сцене в последний раз, я не жалею о том, что сейчас сказала. Потому что нельзя, просто нельзя сносить вот это беззаконие», — сказала Арбенина, ее слова передает РБК. Ранее власти Владивостока посоветовали организаторам отменить запланированный на 27 февраля концерт Арбениной. В комментариях в telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко пользователь попросил отменить гастроли певицы. Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока заявил в ответ, что артистка «официально не является иноагентом». Известно, что администрация не занимается организацией концерта, поэтому не может отменить мероприятие. Однако существует возможность просто рекомендовать это сделать, говорилось в сообщении.