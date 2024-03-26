Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о попытке покушения на него

На Николоса Мадуро хотели напасть в центре КаракасаФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о предотвращении покушения на его жизнь во время митинга в центре Каракаса. Там он выступал перед своими сторонниками.
«Здесь [на площади Диего Ибарра] двое вооруженных мужчин готовились совершить на меня покушение», — сообщил Мадуро в прямом эфире национального телеканала Venezolana de Television. Президент также добавил, что задержанные признали свою принадлежность к ультраправой партии Vente Venezuela, которая, по его словам, уже не существует.
Инцидент произошел после того, как Мадуро был зарегистрирован как кандидат на предстоящих президентских выборах 2024 года. Задержание подозреваемых в покушении состоялось в ходе марша его сторонников перед митингом у здания Национального избирательного совета.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о предотвращении покушения на его жизнь во время митинга в центре Каракаса. Там он выступал перед своими сторонниками. «Здесь [на площади Диего Ибарра] двое вооруженных мужчин готовились совершить на меня покушение», — сообщил Мадуро в прямом эфире национального телеканала Venezolana de Television. Президент также добавил, что задержанные признали свою принадлежность к ультраправой партии Vente Venezuela, которая, по его словам, уже не существует. Инцидент произошел после того, как Мадуро был зарегистрирован как кандидат на предстоящих президентских выборах 2024 года. Задержание подозреваемых в покушении состоялось в ходе марша его сторонников перед митингом у здания Национального избирательного совета.