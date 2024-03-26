Президент Венесуэлы Мадуро сообщил о попытке покушения на него

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Клипарт. Сток Сайт президента России, мадуро николас
На Николоса Мадуро хотели напасть в центре Каракаса Фото:

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о предотвращении покушения на его жизнь во время митинга в центре Каракаса. Там он выступал перед своими сторонниками.

«Здесь [на площади Диего Ибарра] двое вооруженных мужчин готовились совершить на меня покушение», — сообщил Мадуро в прямом эфире национального телеканала Venezolana de Television. Президент также добавил, что задержанные признали свою принадлежность к ультраправой партии Vente Venezuela, которая, по его словам, уже не существует.

Инцидент произошел после того, как Мадуро был зарегистрирован как кандидат на предстоящих президентских выборах 2024 года. Задержание подозреваемых в покушении состоялось в ходе марша его сторонников перед митингом у здания Национального избирательного совета.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о предотвращении покушения на его жизнь во время митинга в центре Каракаса. Там он выступал перед своими сторонниками. «Здесь [на площади Диего Ибарра] двое вооруженных мужчин готовились совершить на меня покушение», — сообщил Мадуро в прямом эфире национального телеканала Venezolana de Television. Президент также добавил, что задержанные признали свою принадлежность к ультраправой партии Vente Venezuela, которая, по его словам, уже не существует. Инцидент произошел после того, как Мадуро был зарегистрирован как кандидат на предстоящих президентских выборах 2024 года. Задержание подозреваемых в покушении состоялось в ходе марша его сторонников перед митингом у здания Национального избирательного совета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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