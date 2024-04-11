11 апреля 2024

Офтальмолог объяснила, когда бывает вредно плакать

Офтальмолог Лещенко: состояние глаз ухудшается при длительном плаче
© Служба новостей «URA.RU»
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Состояние глаз ухудшается при длительном плаче, заявил офтальмолог
Состояние глаз ухудшается при длительном плаче, заявил офтальмолог Фото:

Длительный плач ведет к перерасходу слез и их дефициту, что может негативно сказаться на состоянии глаз. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова Ирина Лещенко.

"Когда мы плачем, слеза какое-то время выделяется, потому что дополнительно работает слезная железа, а потом ресурс заканчивается. Если израсходовать много слез, истощается слезная пленка, которая защищает поверхность глаза. Она какое-то время не восстанавливается, из-за чего появляется сухость в глазах и ощущение инородного тела", — пояснила Ирина Лещенко в беседе с радио Sputnik.

Если долго плакать, глаза начинают краснеть, а сосуды — расширяться. Люди начинают тереть глаза, что приводит к дополнительным покраснениям, добавила офтальмолог. Также обильное слезотечение может вызвать раздражение кожи, отметила Лещенко.

Ранее стоматолог Армен Акопян предупреждал, что чувствительность зубов к горячему или холодному свидетельствует о наличии заболеваний. В чем опасность и что с этим делать — читайте в материале URA.RU.

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Длительный плач ведет к перерасходу слез и их дефициту, что может негативно сказаться на состоянии глаз. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова Ирина Лещенко. "Когда мы плачем, слеза какое-то время выделяется, потому что дополнительно работает слезная железа, а потом ресурс заканчивается. Если израсходовать много слез, истощается слезная пленка, которая защищает поверхность глаза. Она какое-то время не восстанавливается, из-за чего появляется сухость в глазах и ощущение инородного тела", — пояснила Ирина Лещенко в беседе с радио Sputnik. Если долго плакать, глаза начинают краснеть, а сосуды — расширяться. Люди начинают тереть глаза, что приводит к дополнительным покраснениям, добавила офтальмолог. Также обильное слезотечение может вызвать раздражение кожи, отметила Лещенко. Ранее стоматолог Армен Акопян предупреждал, что чувствительность зубов к горячему или холодному свидетельствует о наличии заболеваний. В чем опасность и что с этим делать — читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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