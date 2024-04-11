Офтальмолог объяснила, когда бывает вредно плакать

Длительный плач ведет к перерасходу слез и их дефициту, что может негативно сказаться на состоянии глаз. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова Ирина Лещенко.
"Когда мы плачем, слеза какое-то время выделяется, потому что дополнительно работает слезная железа, а потом ресурс заканчивается. Если израсходовать много слез, истощается слезная пленка, которая защищает поверхность глаза. Она какое-то время не восстанавливается, из-за чего появляется сухость в глазах и ощущение инородного тела", — пояснила Ирина Лещенко в беседе с радио Sputnik.
Если долго плакать, глаза начинают краснеть, а сосуды — расширяться. Люди начинают тереть глаза, что приводит к дополнительным покраснениям, добавила офтальмолог. Также обильное слезотечение может вызвать раздражение кожи, отметила Лещенко.
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