Онищенко рассказал о страшных последствиях дефицита йода

Онищенко: у беременных с йододефицитом ребенок может отставать в развитии
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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, третий день. Москва, онищенко геннадий, указательный палец
В первые годы жизни йододефицит у ребенка может привести к отставанию в умственном развитии, заявил Онищенко Фото:

У женщин, которые вынашивают ребенка и имеют при этом йододефицит, может родиться малыш с отставанием в развитии. Также повышен риск недоразвитости плода и врожденных уродств. Об этом сообщил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Объясню на пальцах: если у будущей мамы, которая вынашивает ребенка, йододефицит, то высока вероятность, что ребенок будет отставать в развитии. Мы, медики, даже отмечаем, что повышается число врожденных уродств, недоразвитости плода, прежде всего центральной нервной системы», — заявил Онищенко. Его слова передает радио Sputnik.

Академик РАН отметил, что у ребенка в первые год жизни дефицит йода может привести к отставанию в умственном развитии, у школьника он может отразиться на непонимании учебной программы. Также для взрослого человека недостаток йода означает появление сонливости и невозможности сосредоточиться на делах.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что производители продуктов питания будут обязаны использовать йодированную соль вместо обычной. Это поможет устранить йододефицит у россиян. Такое решение Мнздрав принял в связи со статистикой заболеваний. Согласно ней, ежегодно в связи с заболеваниями щитовидной железы в специализированной помощи нуждаются порядка 650 тысяч детей и 1,5 млн взрослых.

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У женщин, которые вынашивают ребенка и имеют при этом йододефицит, может родиться малыш с отставанием в развитии. Также повышен риск недоразвитости плода и врожденных уродств. Об этом сообщил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. «Объясню на пальцах: если у будущей мамы, которая вынашивает ребенка, йододефицит, то высока вероятность, что ребенок будет отставать в развитии. Мы, медики, даже отмечаем, что повышается число врожденных уродств, недоразвитости плода, прежде всего центральной нервной системы», — заявил Онищенко. Его слова передает радио Sputnik. Академик РАН отметил, что у ребенка в первые год жизни дефицит йода может привести к отставанию в умственном развитии, у школьника он может отразиться на непонимании учебной программы. Также для взрослого человека недостаток йода означает появление сонливости и невозможности сосредоточиться на делах. Ранее в Минздраве РФ сообщили, что производители продуктов питания будут обязаны использовать йодированную соль вместо обычной. Это поможет устранить йододефицит у россиян. Такое решение Мнздрав принял в связи со статистикой заболеваний. Согласно ней, ежегодно в связи с заболеваниями щитовидной железы в специализированной помощи нуждаются порядка 650 тысяч детей и 1,5 млн взрослых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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