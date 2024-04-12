Онищенко рассказал о страшных последствиях дефицита йода

Онищенко: у беременных с йододефицитом ребенок может отставать в развитии

12 апреля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

В первые годы жизни йододефицит у ребенка может привести к отставанию в умственном развитии, заявил Онищенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU У женщин, которые вынашивают ребенка и имеют при этом йододефицит, может родиться малыш с отставанием в развитии. Также повышен риск недоразвитости плода и врожденных уродств. Об этом сообщил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. «Объясню на пальцах: если у будущей мамы, которая вынашивает ребенка, йододефицит, то высока вероятность, что ребенок будет отставать в развитии. Мы, медики, даже отмечаем, что повышается число врожденных уродств, недоразвитости плода, прежде всего центральной нервной системы», — заявил Онищенко. Его слова передает радио Sputnik . Академик РАН отметил, что у ребенка в первые год жизни дефицит йода может привести к отставанию в умственном развитии, у школьника он может отразиться на непонимании учебной программы. Также для взрослого человека недостаток йода означает появление сонливости и невозможности сосредоточиться на делах. Ранее в Минздраве РФ сообщили, что производители продуктов питания будут обязаны использовать йодированную соль вместо обычной. Это поможет устранить йододефицит у россиян. Такое решение Мнздрав принял в связи со статистикой заболеваний. Согласно ней, ежегодно в связи с заболеваниями щитовидной железы в специализированной помощи нуждаются порядка 650 тысяч детей и 1,5 млн взрослых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У женщин, которые вынашивают ребенка и имеют при этом йододефицит, может родиться малыш с отставанием в развитии. Также повышен риск недоразвитости плода и врожденных уродств. Об этом сообщил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. «Объясню на пальцах: если у будущей мамы, которая вынашивает ребенка, йододефицит, то высока вероятность, что ребенок будет отставать в развитии. Мы, медики, даже отмечаем, что повышается число врожденных уродств, недоразвитости плода, прежде всего центральной нервной системы», — заявил Онищенко. Его слова передает радио Sputnik. Академик РАН отметил, что у ребенка в первые год жизни дефицит йода может привести к отставанию в умственном развитии, у школьника он может отразиться на непонимании учебной программы. Также для взрослого человека недостаток йода означает появление сонливости и невозможности сосредоточиться на делах. Ранее в Минздраве РФ сообщили, что производители продуктов питания будут обязаны использовать йодированную соль вместо обычной. Это поможет устранить йододефицит у россиян. Такое решение Мнздрав принял в связи со статистикой заболеваний. Согласно ней, ежегодно в связи с заболеваниями щитовидной железы в специализированной помощи нуждаются порядка 650 тысяч детей и 1,5 млн взрослых.