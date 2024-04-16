В Курганской области перекроют трассы из Тюмени, Екатеринбурга и Челябинска

Из-за сложной паводковой обстановки в Курганской области планируется введение ограничений на въезд в регион транспорта из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей. Информацию сообщает Управление ГИБДД по городу Кургану в соцсети.
«Из-за сложной паводковой ситуации, в Курганской области закроют федеральные трассы в границах региона. На границах со Свердловской, Челябинской и Тюменской областями… будет ограничиваться въезд транспорта на территорию Курганской области», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Запрет коснется следующих федеральных автодорог: Р-254 «Иртыш», Р-354 — Екатеринбург-Шадринск-Курган, «Иртыш» — подъезд к городу Тюмень, «Иртыш» — подъезд к городу Ишим. Ограничение не распространяется на транспорт жителей Курганской области, спецтехники, привлекаемой к проведению аварийно-спасательных работ, а также транспорта, перевозящего в регион продовольственные товары.
В Кургане ранее ограничили проезд для легковых машины по шоссе Тюнина. Утром 16 апреля дорогу полностью затопило. Вода вышла на проезжую часть у строительного рынка. Опасность подтопления сохраняется в Тюменской области. Там утром 16 апреля жители получили от МЧС сообщение о проведении срочной эвакуации из-за критического подъема воды в реке Ишим. Подробная информация в онлайн-трансляции URA.RU.
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