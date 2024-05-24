Методист рассказала, что обязательно надо повторить перед ЕГЭ по русскому языку

Важно тщательно повторить правила русского языка перед написанием ЕГЭ по данному предмету. Об этом сообщила методист русского языка Онлайн-школы №1 Екатерина Мыцких.
«На сайте ФИПИ, а также в пособиях для подготовки к ЕГЭ по русскому языку, есть словари. Пользуйтесь именно ими, так как на них опираются составители экзамена. При выполнении заданий тестовой части необходимо делать графические пометы: обязательно выделяйте части слов, грамматические основы предложений, обособленные члены», — заявила Мыцких «Газете.ru». По словам методиста, ЕГЭ с каждым годом усложняется и угадать ответы не получится, именно поэтому стоит серьезно отнестись к повторению правил русского языка.
Мыцких также подчеркнула то, что работа с текстовой частью также стала сложнее. По ее словам, усложнился не только текст для написания сочинений, но и заданий, связанных с анализом материала. Эксперт посоветовала школьникам внимательней читать исходник и проверять каждое предложение текста при выполнении анализа.
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