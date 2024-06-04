Полпред президента в УрФО Якушев призвал вкладываться в людей и образование. Видео

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Якушев и губеры
Владимир Якушев напомнил губернаторам, что люди — самая важная составляющая для развития страны Фото:

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев 4 июня в ходе пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» призвал вкладываться в людей и образование. По его мнению, без этих составляющих не получится достичь планируемых высот.

«Если мы не будем вкладываться в людей и образование молодежи, мы этих высот (прорывы в области роботизации, цифровизации, логистики) не достигнем. Все, о чем мы сегодня говорили, задачи, поставленные президентом — все это делается людьми и во благо людей. Как мы в них вложимся, такой и будет страна», — заявил Якушев.

Также полпред отметил роль любви и семьи при планировании новых векторов развития общества и страны. По его мнению, именно эти факторы имеют первостепенное значение.

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Также в ходе пленарной сессии Якушев дал возможность губернаторам загадать желание, прикоснувшись к Кубку особого сплава. По его словам, все мечты воплотятся в реальность, стоит только по-настоящему захотеть.

Пленарная сессия «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» проходит в Москве на ВДНХ в рамках деловой программы международной выставки-форума «Россия». На ней главы субъектов РФ примут участие в обсуждении развития вверенных им территорий по трем доминантам: «Инфраструктура», «Нефтегаз» и «Техсуверенитет».

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Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев 4 июня в ходе пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» призвал вкладываться в людей и образование. По его мнению, без этих составляющих не получится достичь планируемых высот. «Если мы не будем вкладываться в людей и образование молодежи, мы этих высот (прорывы в области роботизации, цифровизации, логистики) не достигнем. Все, о чем мы сегодня говорили, задачи, поставленные президентом — все это делается людьми и во благо людей. Как мы в них вложимся, такой и будет страна», — заявил Якушев. Также полпред отметил роль любви и семьи при планировании новых векторов развития общества и страны. По его мнению, именно эти факторы имеют первостепенное значение. Также в ходе пленарной сессии Якушев дал возможность губернаторам загадать желание, прикоснувшись к Кубку особого сплава. По его словам, все мечты воплотятся в реальность, стоит только по-настоящему захотеть. Пленарная сессия «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» проходит в Москве на ВДНХ в рамках деловой программы международной выставки-форума «Россия». На ней главы субъектов РФ примут участие в обсуждении развития вверенных им территорий по трем доминантам: «Инфраструктура», «Нефтегаз» и «Техсуверенитет».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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