Полпред президента в УрФО Якушев призвал вкладываться в людей и образование. Видео

04 июня 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев напомнил губернаторам, что люди — самая важная составляющая для развития страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев 4 июня в ходе пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» призвал вкладываться в людей и образование. По его мнению, без этих составляющих не получится достичь планируемых высот. «Если мы не будем вкладываться в людей и образование молодежи, мы этих высот (прорывы в области роботизации, цифровизации, логистики) не достигнем. Все, о чем мы сегодня говорили, задачи, поставленные президентом — все это делается людьми и во благо людей. Как мы в них вложимся, такой и будет страна», — заявил Якушев. Также полпред отметил роль любви и семьи при планировании новых векторов развития общества и страны. По его мнению, именно эти факторы имеют первостепенное значение. Новость по теме Полпред Якушев предложил губернаторам загадать на ВДНХ свою мечту. Фото, видео Также в ходе пленарной сессии Якушев дал возможность губернаторам загадать желание, прикоснувшись к Кубку особого сплава. По его словам, все мечты воплотятся в реальность, стоит только по-настоящему захотеть. Пленарная сессия «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» проходит в Москве на ВДНХ в рамках деловой программы международной выставки-форума «Россия». На ней главы субъектов РФ примут участие в обсуждении развития вверенных им территорий по трем доминантам: «Инфраструктура», «Нефтегаз» и «Техсуверенитет». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев 4 июня в ходе пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» призвал вкладываться в людей и образование. По его мнению, без этих составляющих не получится достичь планируемых высот. «Если мы не будем вкладываться в людей и образование молодежи, мы этих высот (прорывы в области роботизации, цифровизации, логистики) не достигнем. Все, о чем мы сегодня говорили, задачи, поставленные президентом — все это делается людьми и во благо людей. Как мы в них вложимся, такой и будет страна», — заявил Якушев. Также полпред отметил роль любви и семьи при планировании новых векторов развития общества и страны. По его мнению, именно эти факторы имеют первостепенное значение. Также в ходе пленарной сессии Якушев дал возможность губернаторам загадать желание, прикоснувшись к Кубку особого сплава. По его словам, все мечты воплотятся в реальность, стоит только по-настоящему захотеть. Пленарная сессия «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» проходит в Москве на ВДНХ в рамках деловой программы международной выставки-форума «Россия». На ней главы субъектов РФ примут участие в обсуждении развития вверенных им территорий по трем доминантам: «Инфраструктура», «Нефтегаз» и «Техсуверенитет».