Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев 4 июня в ходе пленарной сессии «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» призвал вкладываться в людей и образование. По его мнению, без этих составляющих не получится достичь планируемых высот.
«Если мы не будем вкладываться в людей и образование молодежи, мы этих высот (прорывы в области роботизации, цифровизации, логистики) не достигнем. Все, о чем мы сегодня говорили, задачи, поставленные президентом — все это делается людьми и во благо людей. Как мы в них вложимся, такой и будет страна», — заявил Якушев.
Также полпред отметил роль любви и семьи при планировании новых векторов развития общества и страны. По его мнению, именно эти факторы имеют первостепенное значение.
Также в ходе пленарной сессии Якушев дал возможность губернаторам загадать желание, прикоснувшись к Кубку особого сплава. По его словам, все мечты воплотятся в реальность, стоит только по-настоящему захотеть.
Пленарная сессия «Пространство будущего: Урало-Сибирский макрорегион» проходит в Москве на ВДНХ в рамках деловой программы международной выставки-форума «Россия». На ней главы субъектов РФ примут участие в обсуждении развития вверенных им территорий по трем доминантам: «Инфраструктура», «Нефтегаз» и «Техсуверенитет».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.