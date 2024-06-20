В России появится новый сервис для репетиторов

VK запускает онлайн-сервис для репетиторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Стартовые инвестиции в проект для репетиторов VK Tutoria могут достичь 300 млн
Стартовые инвестиции в проект для репетиторов VK Tutoria могут достичь 300 млн Фото:

Холдинг VK анонсировал запуск нового сервиса VK Tutoria, предназначенного для репетиторов, учащихся, их родителей, а также тренеров и психологов. Об этом сообщил источник, близкий к VK.

«Новый сервис VK Tutoria будет построен на базе сервисов Mail.ru <...> с интеграцией „VK Мессенджера“ и „VK Звонков“», — передает РБК. VK Tutoria предоставит пользователям функционал для организации учебных занятий, управления расписанием, общения с учениками и их родителями, а также возможность делиться учебными материалами и домашними заданиями.

По информации источников, на разработку проекта было выделено от 200 до 300 миллионов рублей. Сервис будет монетизироваться через систему подписок. В настоящее время продукт проходит стадию тестирования среди сотрудников компании. VK уже владеет несколькими образовательными платформами, включая «Учи.ру» и «Тетрика».

Глава агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова заявила, что создание новых платформ является логичным шагом в условиях рынка, где стоимость привлечения клиентов растет, а количество квалифицированных преподавателей и уровень конкуренции увеличиваются. «Это похоже на некий компромиссный формат в линейке продуктов, которые предлагает рынок», — отметила она.

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Холдинг VK анонсировал запуск нового сервиса VK Tutoria, предназначенного для репетиторов, учащихся, их родителей, а также тренеров и психологов. Об этом сообщил источник, близкий к VK. «Новый сервис VK Tutoria будет построен на базе сервисов Mail.ru <...> с интеграцией „VK Мессенджера“ и „VK Звонков“», — передает РБК. VK Tutoria предоставит пользователям функционал для организации учебных занятий, управления расписанием, общения с учениками и их родителями, а также возможность делиться учебными материалами и домашними заданиями. По информации источников, на разработку проекта было выделено от 200 до 300 миллионов рублей. Сервис будет монетизироваться через систему подписок. В настоящее время продукт проходит стадию тестирования среди сотрудников компании. VK уже владеет несколькими образовательными платформами, включая «Учи.ру» и «Тетрика». Глава агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова заявила, что создание новых платформ является логичным шагом в условиях рынка, где стоимость привлечения клиентов растет, а количество квалифицированных преподавателей и уровень конкуренции увеличиваются. «Это похоже на некий компромиссный формат в линейке продуктов, которые предлагает рынок», — отметила она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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