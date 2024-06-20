В России появится новый сервис для репетиторов

Холдинг VK анонсировал запуск нового сервиса VK Tutoria, предназначенного для репетиторов, учащихся, их родителей, а также тренеров и психологов. Об этом сообщил источник, близкий к VK.
«Новый сервис VK Tutoria будет построен на базе сервисов Mail.ru <...> с интеграцией „VK Мессенджера“ и „VK Звонков“», — передает РБК. VK Tutoria предоставит пользователям функционал для организации учебных занятий, управления расписанием, общения с учениками и их родителями, а также возможность делиться учебными материалами и домашними заданиями.
По информации источников, на разработку проекта было выделено от 200 до 300 миллионов рублей. Сервис будет монетизироваться через систему подписок. В настоящее время продукт проходит стадию тестирования среди сотрудников компании. VK уже владеет несколькими образовательными платформами, включая «Учи.ру» и «Тетрика».
Глава агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова заявила, что создание новых платформ является логичным шагом в условиях рынка, где стоимость привлечения клиентов растет, а количество квалифицированных преподавателей и уровень конкуренции увеличиваются. «Это похоже на некий компромиссный формат в линейке продуктов, которые предлагает рынок», — отметила она.
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