VK увеличивает скорость загрузки видео и музыки

22 августа 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Во «ВКонтакте» с обновлением CDN-сети будут быстрее загружаться видео и музыка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Социальная сеть «ВКонтакте» улучшила CDN-сеть (распределенная сетевая структура, обеспечивающая быструю доставку контента пользователям веб-сервисов и сайтов — прим. URA.RU) по доставке контента. Теперь музыка и видео в соцсети будут загружаться быстрее и смотреть их можно будет без задержек, так как производительность выросла до 40 Тбит/с, а скорость загрузки — в среднем на 20-30%, сообщила заместитель вице-президента «ВКонтакте» по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова. «Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 годом. А производительность сети VK — до 40 Тбит/с. Этого будет достаточно, даже если ежедневная аудитория сервисов VK вырастет одномоментно в два раза», — сообщила Якупова, ее слова приводятся в пресс-релизе от «ВКонтакте». Отмечается, что охват CDN-сети был расширен до более чем 150 узлов с кэш-серверами. Теперь она покрывает все федеральные округа России и страны СНГ, включая Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь. Благодаря обновленной сети пользователи получают доступ к контенту из ближайшего узла, что увеличивает скорость загрузки на 20-30% в среднем. Это обновление стало особенно актуальным на фоне увеличения числа пользователей и авторов платформы VK Видео, что привело к 30% росту общего видеотрафика с начала 2024 года. Отдельные категории контента показали еще более значительный рост: количество детского контента увеличилось более чем в 4,5 раза, спортивных видео — в пять раз, а просмотры развлекательных шоу в HD-качестве выросли на порядок с января по август текущего года. Елена Якупова подчеркнула, что технические улучшения позволят пользователям наслаждаться сервисами VK без задержек. Модернизация коснется просмотра видео в высоком разрешении, прослушивания музыки, общения и других онлайн-активностей. Ранее платформа VK Видео представила обширное обновление, направленное на повышение удобства использования сервиса. Среди ключевых нововведений: функция «Продолжить просмотр» позволяет пользователям возобновить просмотр ранее начатого видео, плейлист «Смотреть позже» упрощает добавление интересных роликов в список для будущего просмотра, а обновленный раздел «Подписки» ускоряет поиск видео от любимых авторов благодаря измененному дизайну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Социальная сеть «ВКонтакте» улучшила CDN-сеть (распределенная сетевая структура, обеспечивающая быструю доставку контента пользователям веб-сервисов и сайтов — прим. URA.RU) по доставке контента. Теперь музыка и видео в соцсети будут загружаться быстрее и смотреть их можно будет без задержек, так как производительность выросла до 40 Тбит/с, а скорость загрузки — в среднем на 20-30%, сообщила заместитель вице-президента «ВКонтакте» по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова. «Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 годом. А производительность сети VK — до 40 Тбит/с. Этого будет достаточно, даже если ежедневная аудитория сервисов VK вырастет одномоментно в два раза», — сообщила Якупова, ее слова приводятся в пресс-релизе от «ВКонтакте». Отмечается, что охват CDN-сети был расширен до более чем 150 узлов с кэш-серверами. Теперь она покрывает все федеральные округа России и страны СНГ, включая Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь. Благодаря обновленной сети пользователи получают доступ к контенту из ближайшего узла, что увеличивает скорость загрузки на 20-30% в среднем. Это обновление стало особенно актуальным на фоне увеличения числа пользователей и авторов платформы VK Видео, что привело к 30% росту общего видеотрафика с начала 2024 года. Отдельные категории контента показали еще более значительный рост: количество детского контента увеличилось более чем в 4,5 раза, спортивных видео — в пять раз, а просмотры развлекательных шоу в HD-качестве выросли на порядок с января по август текущего года. Елена Якупова подчеркнула, что технические улучшения позволят пользователям наслаждаться сервисами VK без задержек. Модернизация коснется просмотра видео в высоком разрешении, прослушивания музыки, общения и других онлайн-активностей. Ранее платформа VK Видео представила обширное обновление, направленное на повышение удобства использования сервиса. Среди ключевых нововведений: функция «Продолжить просмотр» позволяет пользователям возобновить просмотр ранее начатого видео, плейлист «Смотреть позже» упрощает добавление интересных роликов в список для будущего просмотра, а обновленный раздел «Подписки» ускоряет поиск видео от любимых авторов благодаря измененному дизайну.