26 августа 2024

Цукерберг заявил о давлении Белого дома на Facebook*

© Служба новостей «URA.RU»
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Марк Цукерберг, цукерберг марк, медведев дмитрий
Марк Цукерберг подчеркнул, что окончательное решение в споре с властями всегда оставалось за платформой Фото:

Основатель соцсети Facebook (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг признался, что администрация президента США Джо Байдена оказывала давление на его компанию. Целью властей была цензура контента. Эта информация содержится в письме Цукерберга главе юридического комитета американской палаты представителей Джиму Джордану.

«Чиновники из администрации Байдена в 2021 году неоднократно оказывали давление на корпорацию, требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, в том числе юмор и сатиру. Они выражали большое недовольство, когда мы не соглашались», — выдержки из письма Цукерберга опубликовал Джордан на своей странице в соцсети Х.

Также Цукерберг заявил, что сдержал распространение на подконтрольных ему платформах истории про содержимое ноутбука Хантера Байдена (сын действующего президента США). Якобы вскрывшиеся подробности могли свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

Цукерберга не задержат в отличие от создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, так как он сотрудничает с властями других стран и модерирует контент. С таким заявлением выступил американский бизнесмен Илон Маск, пишет RT.

*Facebook — принадлежит компании Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.

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Основатель соцсети Facebook (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг признался, что администрация президента США Джо Байдена оказывала давление на его компанию. Целью властей была цензура контента. Эта информация содержится в письме Цукерберга главе юридического комитета американской палаты представителей Джиму Джордану. «Чиновники из администрации Байдена в 2021 году неоднократно оказывали давление на корпорацию, требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, в том числе юмор и сатиру. Они выражали большое недовольство, когда мы не соглашались», — выдержки из письма Цукерберга опубликовал Джордан на своей странице в соцсети Х. Также Цукерберг заявил, что сдержал распространение на подконтрольных ему платформах истории про содержимое ноутбука Хантера Байдена (сын действующего президента США). Якобы вскрывшиеся подробности могли свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции. Цукерберга не задержат в отличие от создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, так как он сотрудничает с властями других стран и модерирует контент. С таким заявлением выступил американский бизнесмен Илон Маск, пишет RT. *Facebook — принадлежит компании Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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