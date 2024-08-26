Цукерберг заявил о давлении Белого дома на Facebook*

Основатель соцсети Facebook (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг признался, что администрация президента США Джо Байдена оказывала давление на его компанию. Целью властей была цензура контента. Эта информация содержится в письме Цукерберга главе юридического комитета американской палаты представителей Джиму Джордану.
«Чиновники из администрации Байдена в 2021 году неоднократно оказывали давление на корпорацию, требуя подвергнуть цензуре определенный контент, связанный с COVID-19, в том числе юмор и сатиру. Они выражали большое недовольство, когда мы не соглашались», — выдержки из письма Цукерберга опубликовал Джордан на своей странице в соцсети Х.
Также Цукерберг заявил, что сдержал распространение на подконтрольных ему платформах истории про содержимое ноутбука Хантера Байдена (сын действующего президента США). Якобы вскрывшиеся подробности могли свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
Цукерберга не задержат в отличие от создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, так как он сотрудничает с властями других стран и модерирует контент. С таким заявлением выступил американский бизнесмен Илон Маск, пишет RT.
*Facebook — принадлежит компании Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена.
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