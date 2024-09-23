«Ведомости»: приграничье утопает в мусоре из-за режима КТО

«Ведомости»: в приграничных регионах РФ из-за атак ВСУ не вывозят мусор

23 сентября 2024 в 07:34 Размер текста - 17 +

Украинские атаки приграничных территорий РФ повлияли на вывоз мусора в этих регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В связи с частыми украинскими атаками в приграничных российских территориях наблюдается проблема с вывозом мусора. В частности, такие трудности возникают в Белгородской, Курской и Брянской областях, где еще с августа действует режим контртеррористической операции. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на региональных операторов. «В Белгородской, Брянской и Курской областях, в которых с августа 2024 года введен режим контртеррористической операции (КТО) из-за атак Украины, есть некоторые трудности с вывозом мусора», — передали журналисты, ссылаясь на заявления представителей региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Как рассказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмалилов, федеральные власти активно следят за работой региональных операторов по вывозу ТКО и они отмечают специфику работы в приграничных регионах в связи с текущими обстоятельствами. В частности, представитель регионального оператора «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) из Белгородской области подчеркнул, что в ряде районов региона в ходе атак украинских беспилотников были уничтожены мусоровозы. В Шебекинском округе была повреждена спецтехника. В целом сообщается о проблемах с кадрами, отмечают операторы. Также на проблемы с вывозом ТКО влияет тот факт, что из-за атак ВСУ многие жители покидают свои населенные пункты, переезжая в другие. В связи с временным увеличением жителей увеличиваются и объем ТКО. В ряде населенных пунктов приграничных регионов вывоз отходов остановлен из-за режима чрезвычайной ситуации. Однако есть и положительные моменты. Например, в Курской области на фоне вторжения украинских военных изменился график работы экипажей: появились новые точки вывоза мусора при пунктах временного размещения, выросло число рейсов и увеличился объем вывоза ТКО. Украина активно атакует приграничные регионы, используя беспилотники. С 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим КТО. Власти регионов принимают дополнительные меры, направленные на защиту граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с частыми украинскими атаками в приграничных российских территориях наблюдается проблема с вывозом мусора. В частности, такие трудности возникают в Белгородской, Курской и Брянской областях, где еще с августа действует режим контртеррористической операции. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на региональных операторов. «В Белгородской, Брянской и Курской областях, в которых с августа 2024 года введен режим контртеррористической операции (КТО) из-за атак Украины, есть некоторые трудности с вывозом мусора», — передали журналисты, ссылаясь на заявления представителей региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). Как рассказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмалилов, федеральные власти активно следят за работой региональных операторов по вывозу ТКО и они отмечают специфику работы в приграничных регионах в связи с текущими обстоятельствами. В частности, представитель регионального оператора «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) из Белгородской области подчеркнул, что в ряде районов региона в ходе атак украинских беспилотников были уничтожены мусоровозы. В Шебекинском округе была повреждена спецтехника. В целом сообщается о проблемах с кадрами, отмечают операторы. Также на проблемы с вывозом ТКО влияет тот факт, что из-за атак ВСУ многие жители покидают свои населенные пункты, переезжая в другие. В связи с временным увеличением жителей увеличиваются и объем ТКО. В ряде населенных пунктов приграничных регионов вывоз отходов остановлен из-за режима чрезвычайной ситуации. Однако есть и положительные моменты. Например, в Курской области на фоне вторжения украинских военных изменился график работы экипажей: появились новые точки вывоза мусора при пунктах временного размещения, выросло число рейсов и увеличился объем вывоза ТКО. Украина активно атакует приграничные регионы, используя беспилотники. С 9 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим КТО. Власти регионов принимают дополнительные меры, направленные на защиту граждан.