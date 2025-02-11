Конфликт на Украине может быть завершен через несколько месяцев, он повлечет за собой «болезненный компромисс» для Киева. Такое окончание противостояния, скорее всего, будет сопровождаться гражданской войной, сообщил киевский мэр Владимир Кличко.
«Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два <...> Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца <...> Не дай бог говорить про какое-то общественное противостояние», — сообщил Владимир Кличко, его слова передали в украинском издании «Страна».
По его словам, условия завершения конфликта пока неизвестны, но они вряд ли будут позитивными. После этого в стране пройдут выборы, которые будут сопровождаться борьбой за уничтожение, где столкнуться все политические силы.
Кличко отметил, что очень боится возможных связанных с этим беспорядков. Он подчеркнул, что, судя по истории многих стран, после конфликтов у населения преобладают депрессивные настроения, что и приводит к внутреннему столкновению.
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