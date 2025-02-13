Аэропорт Сочи ввел ограничения на перелеты

Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на перелеты. С 18:31 по московскому времени аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщает представитель Росавиации.
«Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи», — передает представитель ведомства в своем telegram-канале. Отмечается, что меры были приняты для соблюдения безопасности пассажиров. Аэропорт перестал принимать рейсы с 18:31 (по Мск).
Введение ограничений вызвано стремлением минимизировать риски и обеспечить максимально безопасные условия для полетов. Аэропорт Сочи возобновит работу после того, как будут выполнены все необходимые процедуры проверки и подготовки к безопасной эксплуатации воздушных судов. Экипажи и авиадиспетчеры делают для этого все возможное, отметили в Росавиации.
На днях аэропорты Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска также ограничили перелеты. Эти ограничения носили временный характер.
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