Песков ответил на идею Трампа о ядерном разоружении и угрозы Макрона

Песков: невозможно абстрагироваться от ядерных арсеналов в Европе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков оценил заявления Макрона об использовании ядерного оружия
Дмитрий Песков оценил заявления Макрона об использовании ядерного оружия Фото:

Между РФ и США необходим диалог по международной безопасности, особенно на фоне угроз лидера Франции Эммануэля Макрона применить ядерное оружие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв главы США Дональда Трампа о ядерном разоружении. 

«Диалог между РФ и США по контролю над вооружением необходим с точки зрения интересов стран и международной безопасности. Абстрагироваться от европейских ядерных арсеналов в этом диалоге невозможно. Актуальность сейчас еще выше, учитывая недавние заявления господина Макрона. Некоторые европейские государства поспешили поддержать эту идею. Европейские ядерные арсеналы не могут не быть в зоне внимания в ходе таких контактов», — сказал Песков во время общения с журналистами. 

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Между РФ и США необходим диалог по международной безопасности, особенно на фоне угроз лидера Франции Эммануэля Макрона применить ядерное оружие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв главы США Дональда Трампа о ядерном разоружении.  «Диалог между РФ и США по контролю над вооружением необходим с точки зрения интересов стран и международной безопасности. Абстрагироваться от европейских ядерных арсеналов в этом диалоге невозможно. Актуальность сейчас еще выше, учитывая недавние заявления господина Макрона. Некоторые европейские государства поспешили поддержать эту идею. Европейские ядерные арсеналы не могут не быть в зоне внимания в ходе таких контактов», — сказал Песков во время общения с журналистами. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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