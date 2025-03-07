Песков ответил на идею Трампа о ядерном разоружении и угрозы Макрона

Между РФ и США необходим диалог по международной безопасности, особенно на фоне угроз лидера Франции Эммануэля Макрона применить ядерное оружие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв главы США Дональда Трампа о ядерном разоружении.
«Диалог между РФ и США по контролю над вооружением необходим с точки зрения интересов стран и международной безопасности. Абстрагироваться от европейских ядерных арсеналов в этом диалоге невозможно. Актуальность сейчас еще выше, учитывая недавние заявления господина Макрона. Некоторые европейские государства поспешили поддержать эту идею. Европейские ядерные арсеналы не могут не быть в зоне внимания в ходе таких контактов», — сказал Песков во время общения с журналистами.
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