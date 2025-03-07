Песков: Путин сам выразил желание встретиться с вдовами героев СВО

Президент России Владимир Путин лично выразил желание встретиться с вдовами героев СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Инициатива принадлежит президенту», — отметил Песков во время разговора с журналистами. Такие встречи Путин считает необходимым элементом обратной связи и данью уважения к семьям погибших.
По словам пресс-секретаря, подбор вдов для организации встреч осуществляется через специальный фонд, который возглавляет Анна Цивилева. Она является главным координатором данных мероприятий. Президенту РФ важно иметь возможность общаться с вдовами напрямую, чтобы на основе личного опыта узнавать о проблемах, требующих решения в интересах семей героев. Некоторые из этих проблем могут быть решены достаточно просто, однако предвидеть их возникновение заранее зачастую бывает невозможно, отметил Песков.
Владимир Путин 6 марта провел встречу с вдовами участников специальной военной операции. В ходе беседы с представителями фонда «Защитники Отечества» было заметно, что президент РФ не смог скрыть своих эмоций после того, как одна из матерей рассказала о смерти своего сына. Женщина поделилась, что ее сын вместе с товарищами принял решение привлечь на себя огонь противника, тем самым выполнив приказ. Владимир Путин выразил свое восхищение этим героическим действием.
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