В Петербурге главбух школы заказала убийство соседки по коммуналке

В Петербурге задержали главного бухгалтера одной из школ. Женщина подозревается в попытке организации убийства своей соседки по коммунальной квартире. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«18 марта сотрудниками „убойного“ отдела петербургского уголовного розыска была задержана 59-летняя жительница Невского района, главный бухгалтер одной из школ. Женщину подозревают в заказе умышленного убийства соседки по коммунальной квартире на улице Седова», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Она разработала план убийства, нашла исполнителя и передала ему деньги.
Конфликт между главным бухгалтером и ее соседкой начался еще в 2017 году. С тех пор соседки неоднократно обращались в суд с различными исками, включая требования о погашении долгов за коммунальные услуги и претензии к порядку использования общих помещений. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству по найму. На данный момент женщина находится под стражей, ожидая дальнейшего разбирательства.
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