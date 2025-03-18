18 марта 2025
17 марта 2025

В Петербурге главбух школы заказала убийство соседки по коммуналке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству по найму
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству по найму Фото:

В Петербурге задержали главного бухгалтера одной из школ. Женщина подозревается в попытке организации убийства своей соседки по коммунальной квартире. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«18 марта сотрудниками „убойного“ отдела петербургского уголовного розыска была задержана 59-летняя жительница Невского района, главный бухгалтер одной из школ. Женщину подозревают в заказе умышленного убийства соседки по коммунальной квартире на улице Седова», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Она разработала план убийства, нашла исполнителя и передала ему деньги.

Конфликт между главным бухгалтером и ее соседкой начался еще в 2017 году. С тех пор соседки неоднократно обращались в суд с различными исками, включая требования о погашении долгов за коммунальные услуги и претензии к порядку использования общих помещений. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству по найму. На данный момент женщина находится под стражей, ожидая дальнейшего разбирательства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Петербурге задержали главного бухгалтера одной из школ. Женщина подозревается в попытке организации убийства своей соседки по коммунальной квартире. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «18 марта сотрудниками „убойного“ отдела петербургского уголовного розыска была задержана 59-летняя жительница Невского района, главный бухгалтер одной из школ. Женщину подозревают в заказе умышленного убийства соседки по коммунальной квартире на улице Седова», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Она разработала план убийства, нашла исполнителя и передала ему деньги. Конфликт между главным бухгалтером и ее соседкой начался еще в 2017 году. С тех пор соседки неоднократно обращались в суд с различными исками, включая требования о погашении долгов за коммунальные услуги и претензии к порядку использования общих помещений. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству по найму. На данный момент женщина находится под стражей, ожидая дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...