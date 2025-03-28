Опубликовано последнее видео, снятое Героем РФ Тибиловым перед смертью

Марат Тибилов снял на видео момент боев в зоне СВО
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В сети появилось последнее видео, которое снял перед смертью Герой России, майор Марат Тибилов. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал «Белорусский силовик». Военный погиб в курском приграничье.
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«Последнее видео, которое сбрасывал мне „Талиб“», — написал telegram-канал. Также к видео, прикрепленном к посту, есть подпись «быть воином — жить вечно». На самих кадрах показан момент боев в зоне СВО.
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