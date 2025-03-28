Опубликовано последнее видео, снятое Героем РФ Тибиловым перед смертью

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Марат Тибилов снял на видео момент боев в зоне СВО
Марат Тибилов снял на видео момент боев в зоне СВО Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В сети появилось последнее видео, которое снял перед смертью Герой России, майор Марат Тибилов. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал «Белорусский силовик». Военный погиб в курском приграничье. 

«Последнее видео, которое сбрасывал мне „Талиб“», — написал telegram-канал. Также к видео, прикрепленном к посту, есть подпись «быть воином — жить вечно». На самих кадрах показан момент боев в зоне СВО. 

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В сети появилось последнее видео, которое снял перед смертью Герой России, майор Марат Тибилов. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал «Белорусский силовик». Военный погиб в курском приграничье.  «Последнее видео, которое сбрасывал мне „Талиб“», — написал telegram-канал. Также к видео, прикрепленном к посту, есть подпись «быть воином — жить вечно». На самих кадрах показан момент боев в зоне СВО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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