Путин подсказал родителям, куда отправить детей учиться

04 октября 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подсказал родителям, куда и для чего отправить учиться своих талантливых детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подсказал родителям талантливых школьников, какие направления будут востребованы в ближайшие годы и где можно развить способности детей. Как объяснил URA.RU директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, Путин сделал это, приехав в президентский лицей «Сириус» 4 октября. Глава федеральной территории Сириус Елена Шмелева рассказала президенту о планах развития фото: kremlin.ru Путину показали новое здание, где будут жить 250 лицеистов. Каждый из пяти этажей оформлен тематически — науки о жизни, информационные и производственные технологии, экология и чистая энергетика, культура и искусство, взаимодействие с высокотехнологичными компаниями. Для ребят созданы условия для отдыха, самоподготовки и самообразования. Полностью лицейский квартал будет построен к 2025 году — финальной точкой станет новое здание лицея, в котором смогут учиться одновременно 2500 школьников и 320 дошкольников. О проекте Путину рассказали сами ребята: комфортные для обучения корпуса, разные программы обучения, современная библиотека. Замдиректора «Сириуса» Антон Гусев предложил сделать проект комплекса типовым для всей страны. «Надо тиражировать лучшие практики в других регионах», — поддержал президент. Директор президентского лицея Павел Терехов пообещал не ругать детей за прогул уроков — такие гости, как Владимир Путин, приезжают нечасто и не ко всем Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Путин заверил учителей, что в России будет развиваться программа подготовки педагогических кадров. С участием педагогов «Сириуса» будут актуализированы образовательные программы. Дети по всей стране смогут учиться не только у своих педагогов, но и непосредственно у специалистов в тех отраслях, которые их интересуют с научной точки зрения. «Я уверен, что все школы страны взяли бы такие методики на вооружение, если бы у них были такие возможности. Лидеры, которые приезжают в Сириус, — их немного, по всей стране им сложно разъезжать. Но и на региональном уровне у нас много ярких, талантливых людей, которые могут зажигать своим отношением к жизни. Это вторая часть образования — воспитательная. Важно нацелить образовательные учреждения на такую форму работы», — заметил президент. Ученики Сириуса с утра ждали приезда президента, а пока его не было, делились своими эмоциями с журналистами Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Увидеть Путина сегодня смогли лишь единицы лицеистов. Но слухи о приезде президента стремительно распространялись в лицее с самого утра. «Мы даже уроки прогуляли, только чтобы его увидеть и пожать ему руку. Мы очень хотим его увидеть, — кричали возбужденные возможной встречей с президентом мальчишки и девчонки, обступившие журналиста URA.RU. — Вы найдите нас, когда он приедет». Директор Президентского лицея Павел Терехов заверил URA.RU, что ругать детей никто не будет из-за того, что многие сбежали с уроков. «Такие события происходят редко. А у кого-то вообще не происходят. Я с огромным удовольствием наблюдал за ребятами, которые живо общались с журналистами. Это говорит о том, что они интересуются тем, что происходит в стране», — поделился Терехов. На вопрос: откуда такая любовь к президенту — ответ директора лицея был лаконичным: «Они учатся в президентском лицее. По-другому и быть не может». Новость по теме В Перми построят центр поддержки одаренных детей по типу «Сириуса» в Сочи По словам политолога Антона Орлова, Путин показал родителям юных талантов, в каком направлении будет двигаться страна дальше. «Какие профессии будут востребованы в ближайшее время, каким сферам государство будет уделять особое внимание. Речь идет в первую очередь о таких специальностях, как физика, математика, химия, биология, информатика, программирование, анализ данных, генетические технологии и другие, которые развиты в „Сириусе“. Власть делает ставку на совершение научных прорывов и открытий, развитие высоких технологий», — отметил Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин подсказал родителям талантливых школьников, какие направления будут востребованы в ближайшие годы и где можно развить способности детей. Как объяснил URA.RU директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, Путин сделал это, приехав в президентский лицей «Сириус» 4 октября. Путину показали новое здание, где будут жить 250 лицеистов. Каждый из пяти этажей оформлен тематически — науки о жизни, информационные и производственные технологии, экология и чистая энергетика, культура и искусство, взаимодействие с высокотехнологичными компаниями. Для ребят созданы условия для отдыха, самоподготовки и самообразования. Полностью лицейский квартал будет построен к 2025 году — финальной точкой станет новое здание лицея, в котором смогут учиться одновременно 2500 школьников и 320 дошкольников. О проекте Путину рассказали сами ребята: комфортные для обучения корпуса, разные программы обучения, современная библиотека. Замдиректора «Сириуса» Антон Гусев предложил сделать проект комплекса типовым для всей страны. «Надо тиражировать лучшие практики в других регионах», — поддержал президент. Путин заверил учителей, что в России будет развиваться программа подготовки педагогических кадров. С участием педагогов «Сириуса» будут актуализированы образовательные программы. Дети по всей стране смогут учиться не только у своих педагогов, но и непосредственно у специалистов в тех отраслях, которые их интересуют с научной точки зрения. «Я уверен, что все школы страны взяли бы такие методики на вооружение, если бы у них были такие возможности. Лидеры, которые приезжают в Сириус, — их немного, по всей стране им сложно разъезжать. Но и на региональном уровне у нас много ярких, талантливых людей, которые могут зажигать своим отношением к жизни. Это вторая часть образования — воспитательная. Важно нацелить образовательные учреждения на такую форму работы», — заметил президент. Увидеть Путина сегодня смогли лишь единицы лицеистов. Но слухи о приезде президента стремительно распространялись в лицее с самого утра. «Мы даже уроки прогуляли, только чтобы его увидеть и пожать ему руку. Мы очень хотим его увидеть, — кричали возбужденные возможной встречей с президентом мальчишки и девчонки, обступившие журналиста URA.RU. — Вы найдите нас, когда он приедет». Директор Президентского лицея Павел Терехов заверил URA.RU, что ругать детей никто не будет из-за того, что многие сбежали с уроков. «Такие события происходят редко. А у кого-то вообще не происходят. Я с огромным удовольствием наблюдал за ребятами, которые живо общались с журналистами. Это говорит о том, что они интересуются тем, что происходит в стране», — поделился Терехов. На вопрос: откуда такая любовь к президенту — ответ директора лицея был лаконичным: «Они учатся в президентском лицее. По-другому и быть не может». По словам политолога Антона Орлова, Путин показал родителям юных талантов, в каком направлении будет двигаться страна дальше. «Какие профессии будут востребованы в ближайшее время, каким сферам государство будет уделять особое внимание. Речь идет в первую очередь о таких специальностях, как физика, математика, химия, биология, информатика, программирование, анализ данных, генетические технологии и другие, которые развиты в „Сириусе“. Власть делает ставку на совершение научных прорывов и открытий, развитие высоких технологий», — отметил Орлов.