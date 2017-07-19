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19 июля 2017
21:00  19 июля 2017 0

Бодрые чиновники, дорожающий Крым и «гоп-стоп» в Абхазии. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, крым, патриотизм, крым наш
Мест для комфортного отдыха становится все меньшеФото: Константин Михальчевский © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Свердловские чиновники за один день отработали все наказы Путина. Сразу пять вице-губернаторов отвечали на вопросы, которые ранее поступили на «горячую линию» президента России. Бодрости чиновникам добавили жесткий дедлайн и приказ с самого верха.

Представители Нижнетагильского завода, которые породили мем «борзота», на встрече с вице-губернаторами не появились. Возможно, потому, что следователь уже предъявил обвинение тому самому «борзому» директору.

Госдума приняла закон о курортном сборе. Отдых в четырех регионах России станет еще дороже.

Туристы, тем временем, пожаловались на дорогие продукты в Крыму. Ценники неприятно удивят даже москвичей.

Про спокойный отпуск в Абхазии тоже можно забыть. Журналист из Сухуми рассказал, как наживаются на туристах и почему местные нападают на россиян.

Но зато можно съездить в Курган и оценить инновационный вариант благоустройства города. Дыру в асфальте закрыли матрасами, например.

Кирилл Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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