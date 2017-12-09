Эксперты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) составили рейтинг самых безопасных автомобилей 2018-го модельного года. Список лучших подготовили на основе итогов краш-тестов.
На первом месте оказался седан BMW 5-й серии за то, что способен защитить водителя и пассажиров, особенно детей. Кроме того, автомобиль обладает современными полуавтономными технологиями, сообщает «Экономика сегодня».
Вторым в рейтинге стал Genesis G80 — из-за системы предупреждения лобового столкновения и прочного кузова, на третьем месте — Toyota Camry с новой системой безопасности Toyota Safety Sense.
В топ-10 также попали Mercedes-Benz GLC и Mercedes-Benz E-класса, Subaru Impreza и Subaru Outback, KIA Soul, KIA Cerato и Hyundai Santa Fe Sport.
Для попадания в рейтинг автомобиль должен отвечать определенным требованиям, в том числе иметь надежные подголовники, определенную прочность крыши, систему предотвращения фронтальных столкновений.