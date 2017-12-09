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09 декабря 2017
14:35  09 декабря 2017 0

Самым безопасным автомобилем 2018 года стал представитель немецкого автопрома

Седан BMW 5-й серии обещает защитить водителя и пассажиров, особенно детейФото с официального сайта BMW в России www.bmw.ru

Эксперты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) составили рейтинг самых безопасных автомобилей 2018-го модельного года. Список лучших подготовили на основе итогов краш-тестов.

На первом месте оказался седан BMW 5-й серии за то, что способен защитить водителя и пассажиров, особенно детей. Кроме того, автомобиль обладает современными полуавтономными технологиями, сообщает «Экономика сегодня».

Вторым в рейтинге стал Genesis G80 — из-за системы предупреждения лобового столкновения и прочного кузова, на третьем месте — Toyota Camry с новой системой безопасности Toyota Safety Sense.

В топ-10 также попали Mercedes-Benz GLC и Mercedes-Benz E-класса, Subaru Impreza и Subaru Outback, KIA Soul, KIA Cerato и Hyundai Santa Fe Sport.

Для попадания в рейтинг автомобиль должен отвечать определенным требованиям, в том числе иметь надежные подголовники, определенную прочность крыши, систему предотвращения фронтальных столкновений.

Ольга Дудорова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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