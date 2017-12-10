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10 декабря 2017
Главные новости 
17:51  10 декабря 2017 0

Треть тюменцев хотят уехать из области. В приоритете Средний Урал, Югра и Ямал

Снег и его уборка. Тюмень, снег, тюмень
Для многих тюменцев переезд- не препятствиеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Каждый третий житель Тюменской области готов покинуть родной город. Переехать согласны в Москву, Сочи или на в другие города Урала. Об этом сообщает местный сайт tumix со ссылкой на исследователей HeadHunter.

28% кандидатов при устройстве на работу указали в своем резюме «готовность к переезду» в другой город при выгодной должности. Речь идет о повышении зарплаты в 1,5-2 раза либо дешевой аренде жилья.

Наиболее привлекательными для жителей Тюменской области городами для переезда являются Москва и Санкт-Петербург, солнечные и Краснодар, соседний Екатеринбург, а также северные ХМАО и ЯНАО.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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