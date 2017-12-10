Для многих тюменцев переезд- не препятствие
Каждый третий житель Тюменской области готов покинуть родной город. Переехать согласны в Москву, Сочи или на в другие города Урала. Об этом сообщает местный сайт tumix со ссылкой на исследователей HeadHunter.
28% кандидатов при устройстве на работу указали в своем резюме «готовность к переезду» в другой город при выгодной должности. Речь идет о повышении зарплаты в 1,5-2 раза либо дешевой аренде жилья.
Наиболее привлекательными для жителей Тюменской области городами для переезда являются Москва и Санкт-Петербург, солнечные и Краснодар, соседний Екатеринбург, а также северные ХМАО и ЯНАО.