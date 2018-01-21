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Школьники Тюмени вышли на игры в российском турнире
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21 января 2018
14:00  21 января 2018 1

ФСБ и бензиновая афера, футбол с АУЕ, «секс-видео» Урганта. Главное к этому часу — в подборке «URA.RU»

Заправка Газпром. Ханты-Мансийск., бензин, топливо
Водителей нагло обкрадывали на заправках, недоливая бензинФото: Александр Елизаров © URA.RU

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Здравствуйте! Сегодня 21 января. И вот главное к этому часу:

ФСБ вскрыла бензиновую аферу, процветавшую на крупных автозаправках. С помощью особой программы нефтяные компании крали деньги у водителей, недоливая им бензин.

Россиян призвали срочно избавляться от рублей из-за новых санкций США. Министр финансов Антон Силуанов дал свои рекомендации.

Тюремная субкультура АУЕ добралась до футбола: дети из Тюмени вывели «воровскую» команду на всероссийский турнир.

В конце 2017 года произошло 3 громких преступления, потрясшие всю Россию Их объединяет одно — все они были совершены психически неуравновешенными людьми. «URA.RU» провело собственное расследование и выяснило, что толкает «владельцев шапочек из фольги» на убийства и теракты.

«Вооружены ножами, провоцируют нас на драку». Под Екатеринбургом «схлестнулись» казаки во главе с чиновницей, ДПС и дрифтеры.

Герой нашумевшего секс-клипа ульяновских курсантов-летчиков оказался уральцем. В поддержку парня и его соучастников выступил Иван Ургант, снявший свою версию видео.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
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