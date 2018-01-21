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Здравствуйте! Сегодня 21 января. И вот главное к этому часу:
ФСБ вскрыла бензиновую аферу, процветавшую на крупных автозаправках. С помощью особой программы нефтяные компании крали деньги у водителей, недоливая им бензин.
Россиян призвали срочно избавляться от рублей из-за новых санкций США. Министр финансов Антон Силуанов дал свои рекомендации.
Тюремная субкультура АУЕ добралась до футбола: дети из Тюмени вывели «воровскую» команду на всероссийский турнир.
В конце 2017 года произошло 3 громких преступления, потрясшие всю Россию Их объединяет одно — все они были совершены психически неуравновешенными людьми. «URA.RU» провело собственное расследование и выяснило, что толкает «владельцев шапочек из фольги» на убийства и теракты.
«Вооружены ножами, провоцируют нас на драку». Под Екатеринбургом «схлестнулись» казаки во главе с чиновницей, ДПС и дрифтеры.
Герой нашумевшего секс-клипа ульяновских курсантов-летчиков оказался уральцем. В поддержку парня и его соучастников выступил Иван Ургант, снявший свою версию видео.