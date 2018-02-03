«URA.RU» помогло главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову обрести редкую книгу уральского историка Виталия Шитова «Дом Ипатьева. Летописная хроника: 1877-1977», которую медиаменеджер не мог найти.
«Помощь зала — нужно достать. Где купить?» — написал Венедиктов в Twitter накануне визита в Екатеринбург, однако даже автор труда затруднился отыскать экземпляр (в 2014 году их было выпущено всего 500). Редакция «URA.RU», российского информагентства с главным офисом в Екатеринбурге, восприняла вопрос Венедиктова как вызов и нашла книгу о знаменитом доме Ипатьева, где был расстрелян экс-император Николай II и его семья. Накануне мы подарили главному редактору «Эха Москвы» этот труд об уральской легенде.
Как рассказал Алексей Венедиктов, историк по образованию, он искал книгу, потому что интересуется темой расстрела царской семьи и любит качественный нон-фикшн. Медиаменеджер отблагодарил «URA.RU» ярким интервью об общественно-политической обстановке в стране, которое скоро появится на сайте.
Книга, над которой историк Виталий Шитов работал 23 года, получилась большой — энциклопедический формат, 720 страниц плюс более тысячи иллюстраций. Весит она два с половиной килограмма. На сегодняшний день эта книга — самое полное собрание истории в документах дома инженера Ипатьева.