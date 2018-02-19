21:00 19 февраля 2018 3

Судья потребовал стерилизовать нищую многодетную мать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Добрый вечер! Сегодня 19 февраля. Главное за день:

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин стал сегодня героем новостной повестки СМИ. Сначала он «вступил» в КПРФ, но партия открестилась от этого. А после выяснилось, как коммунист отправил в Донбасс просроченную гуманитарную помощь с едой, поеденной мышами.

Летчик Магомед Толбоев обвинил главу Росавиации в торговле летными свидетельствами. За один документ пилоты-«чайники» платили по 100 тысяч долларов.

В Кремле отметили снос екатеринбургской телебашни. Она уже неоднократно становилась камнем преткновения горожан и власти. Так, эксперты посоветовали жителям соседних домов забить окна железом, а депутатов — защитников телебашни — заставили танцевать голышом.

Сироты из челябинского детдома обвинили воспитателей в организации притона для педофилов. После новости о регулярных «развлечениях» дядей с детьми его руководство уволилось в полном составе, а в область едет детский омбудсмен.

Торговые сети национализируют. Эксперты рассказали «URA.RU», что после продажи «Магнита» банку с государственным капиталом это коснется всего ретейла. У собственников два выхода — бороться или объединяться в госкорпорацию.

Краснодарский судья потребовал стерилизовать многодетную мать. Из-за того, что она мало зарабатывает.