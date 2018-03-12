15:56 12 марта 2018 0

Тяжелая экипировка утянула пилота на дно Фото: Иван Журавлев, «ВК»

Уральское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту гибели 34-летнего жителя Оренбурга Ивана Журавлева. Мужчина утонул в озере при неудачной посадке.

ЧП произошло возле Сакмарской ТЭЦ города Оренбурга на озере Малахово. «Во время полета пилот мотопараплана, мужчина 1983 года рождения, допустил касание корки льда озера, в результате чего летательный аппарат ушел под воду. Пилот погиб на месте, — сообщил «URA.RU» Дмитрий Лебедев, старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СКР. — Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека».

Иван Журавлев утонул при посадке из-за тяжелой экипировки, которая утянула его на дно. Спасателей вызвал друг погибшего. Поисками тела занимались водолазы, они обследовали озеро и подняли тело мужчины.

Гибель пилота попала на видео.