09:44 17 марта 2018 0

Сегодня проигравшая команда может взять реванш Фото: Илья Московец © URA.RU (архивное фото)

Тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов попросил журналиста «не пыхтеть». Конфликт разгорелся на пресс-конференции, состоявшейся после того, как «Ак Барс» проиграл «Металлургу». Обострение в разговоре произошло после вопроса о причинах того, почему на лед не вышел нападающий Данис Зарипов.

Игра завершилась со счетом 3:4 в пользу уральцев, и на пресс-конференции тренеру проигравшей команды пришлось объяснять свои решения. «Скажите, почему вы оставили в запасе одного из лучших нападающих по игре в большинстве Даниса Зарипова?» — спросил корреспондент «Бизнес онлайн». Билялетдинов ответил, что не хочет переходить на фамилии: «У нас играют те, кто играют».

Аналогичный вопрос задал следующий журналист, затем первый переформулировал вопрос, чем окончательно вывел из себя наставника спортсменов. «Че пыхтишь-то? Не пыхтит он. Не так надо свою команду поддерживать, как ты это делаешь», — наконец, не выдержал он, однако на вопрос считает ли он данное поражение тренерским, ответил: «Да, считаю».

«Ак Барс» потерпел поражение от «Металлурга» в первом матче серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла на арене в Казани. Сегодня, 17 марта казанцы могут взять реванш у челябинцев.