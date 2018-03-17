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17 марта 2018
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09:44  17 марта 2018 0

Тренер «Ак Барса» разругался с журналистом после поражения от «Металлурга». «Че пыхтишь-то?» ВИДЕО

«Металлург» – «Ак Барс». Домашняя игра. Магнитогорск
Сегодня проигравшая команда может взять реваншФото: Илья Московец © URA.RU (архивное фото)

Тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов попросил журналиста «не пыхтеть». Конфликт разгорелся на пресс-конференции, состоявшейся после того, как «Ак Барс» проиграл «Металлургу». Обострение в разговоре произошло после вопроса о причинах того, почему на лед не вышел нападающий Данис Зарипов.

Игра завершилась со счетом 3:4 в пользу уральцев, и на пресс-конференции тренеру проигравшей команды пришлось объяснять свои решения. «Скажите, почему вы оставили в запасе одного из лучших нападающих по игре в большинстве Даниса Зарипова?» — спросил корреспондент «Бизнес онлайн». Билялетдинов ответил, что не хочет переходить на фамилии: «У нас играют те, кто играют».

Аналогичный вопрос задал следующий журналист, затем первый переформулировал вопрос, чем окончательно вывел из себя наставника спортсменов. «Че пыхтишь-то? Не пыхтит он. Не так надо свою команду поддерживать, как ты это делаешь», — наконец, не выдержал он, однако на вопрос считает ли он данное поражение тренерским, ответил: «Да, считаю».

«Ак Барс» потерпел поражение от «Металлурга» в первом матче серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла на арене в Казани. Сегодня, 17 марта казанцы могут взять реванш у челябинцев.

Семен Гринберг
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