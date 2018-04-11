На Урале банда угонщиков похитила 19 иномарок с помощью гаджетов

20:44 11 апреля 2018 0

Угонщики разработали авторский метод Фото: depositphotos.com © URA.RU

Суд в Екатеринбурге вынес приговор пяти молодым людям, разработавшим оригинальную методику угона автомобилей. По данным полиции, всего им удалось похитить 19 машин.

Для похищения автомобилей молодые люди летом 2015 года разработали собственную схему. Один из участников группы, Кирилл Рупинский, разыскивал в Интернете объявления о продаже автомобиля с фотографией брелока бесключевого доступа от машины. Затем он покупал похожий брелок и в ходе встречи с продавцом подменял его. Затем вечером злоумышленники находили автомобиль на парковке и спокойно открывали его, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Кроме того, согласно материалам суда, в период с 2013 года по 2016-й обвиняемые совершили целую серию преступлений. Помимо автоугонов, они занимались также мошенничеством и разбоем. Так, в июне 2013 года трое участников группы напали на мужчину, выходившего из квартиры дома по улице Кунарской. Добычей грабителей тогда стали золотые украшения на сумму около миллиона рублей.

«Вычислили и задержали злоумышленников сотрудники уголовного розыска из регионального полицейского главка совместно с коллегами из Екатеринбурга. Обвиняемые признаны виновными и взяты под стражу в зале суда», — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, преступления совершались несколькими способами и разным составом исполнителей. Чаще всего кражи происходили у крупных торговых центров, когда владельцы транспортных средств отправлялись за покупками. Происходили и другие случаи: так, например, уроженец ЯНАО самостоятельно совершил три кражи мотоциклов. При встрече с продавцом под видом покупателя он просил опробовать ходовые качества байка и скрывался.