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23 апреля 2018
13:10  23 апреля 2018 1

Иностранцы смогут брать машины в аренду на время ЧМ-2018

Старт работы сервиса каршеринга
Для иностранцев сайты и приложения каршеринга переведут на английский языкФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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В Москве иностранные болельщики во время чемпионата мира по футболу смогут арендовать автомобиль. Как сообщает портал мэра столицы, для регистрации в системе гостям нужно будет предоставить в электронном виде водительские права и паспорт.

Чтобы иностранным туристам было удобно пользоваться сайтами и мобильными приложениями каршеринга, сервисы переведут на английский язык, пишет портал RNS. Болельщики и туристы смогут арендовать автомобиль, чтобы, например, доехать до стадионов или осмотреть столичные достопримечательности.

Каршеринг доступен также и в Екатеринбурге, где пройдут четыре матча ЧМ-2018. Но пока неясно, будет ли здесь действовать сервис для иностранцев. В компании «Делимобиль», которая сдает машины в аренду, на момент публикации новости на запрос «URA.RU» не ответили.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 пройдут с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня — команды Франции и Перу, 24 июня — сборные Японии и Сенегала, 27 июня — команды Мексики и Швеции. Всего в мундиале будут задействованы 12 стадионов в 11 российских городах.

Виктор Дорофеев
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