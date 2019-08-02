Звезда сериала «Друзья» согласилась сняться в российском фильме «Брат-3»

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Клипарт The White House, энистон дженнифер
Дженнифер Энистон будет получать миллион долларов за каждый день съемокФото: The White House © URA.RU

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, известная по роли в сериале «Друзья», согласилась сняться в фильме шоумена Стаса Барецкого «Брат-3». Американская звезда будет получать один миллион долларов за съемочный день.

«Я общаюсь с инвесторами, у них много денег, может, получится выплатить какую-то сумму задним числом. Сама Дженнифер 100% дала добро», — приводит слова Барецкого сайт «Подмосковье сегодня». Как утверждает шоумен, Энистон признавалась в любви к России, заявляла о желании погулять по Красной площади и съездить в Санкт-Петербург.

Также, по его словам, актриса высоко оценила нарезку кадров из фильмов «Брат» и «Брат-2», которую ей показали авторы третьей части. Барецкий хочет, чтобы Энистон сыграла в его картине жену священника-каннибала. По признанию шоумена, «было бы круто» увидеть актрису в монашеском одеянии.

Ранее было объявлено, что в продолжении «Брата» сыграет американский актер Микки Рурк. Он исполнит роль русского бандита, контролирующего подпольные казино. За свою работу он получит 300 тысяч долларов.

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