Звезда сериала «Друзья» согласилась сняться в российском фильме «Брат-3»

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, известная по роли в сериале «Друзья», согласилась сняться в фильме шоумена Стаса Барецкого «Брат-3». Американская звезда будет получать один миллион долларов за съемочный день.
«Я общаюсь с инвесторами, у них много денег, может, получится выплатить какую-то сумму задним числом. Сама Дженнифер 100% дала добро», — приводит слова Барецкого сайт «Подмосковье сегодня». Как утверждает шоумен, Энистон признавалась в любви к России, заявляла о желании погулять по Красной площади и съездить в Санкт-Петербург.
Также, по его словам, актриса высоко оценила нарезку кадров из фильмов «Брат» и «Брат-2», которую ей показали авторы третьей части. Барецкий хочет, чтобы Энистон сыграла в его картине жену священника-каннибала. По признанию шоумена, «было бы круто» увидеть актрису в монашеском одеянии.
Ранее было объявлено, что в продолжении «Брата» сыграет американский актер Микки Рурк. Он исполнит роль русского бандита, контролирующего подпольные казино. За свою работу он получит 300 тысяч долларов.