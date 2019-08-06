Грузовик влетел в Bentley, в котором была сестра певца Эмина. ФОТО

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Сабина Агаларова попала в аварию в МосквеФото: страница Сабины Агаларовой в Instagram / @agalusya

Сестра певца Эмина Агаларова Сабина попала в аварию в Москве. В ее Bentley врезался автомобиль «ГАЗель», в который сзади также влетела фура.

«Агаларова двигалась на дорогом Bentley по улицам Москвы. В какой-то момент в ее автомобиль сзади влетела „ГАЗель“», — пишет «Пятый канал». Издание уточняет, что сестра певца считает виновником аварии водителя отечественного грузовика.

«Мы стояли на светофоре под красный сигнал, когда сзади в нас влетел грузовик», — приводит «Комсомольская правда» слова самой Агаларовой. По ее словам, в «ГАЗель» сзади также врезался другой грузовик, водитель которого «перепутал зеленую стрелку светофора с основным сигналом».

В результате случившегося никто не пострадал. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, которая установит виновника аварии.

Агаларова известна как звезда Instagram. Также девушка является сестрой певца и бизнесмена из Азербайджана Эмина.

В аварии пострадал только люксовый автомобиль
Фото: страница kladovayanewmsk_today, «ВКонтакте»

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