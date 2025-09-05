Чемезов: Россия создаст свой широкофюзеляжный самолет

Госкорпорация «Ростех» намерена приступить к разработке российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета сразу после завершения создания двигателя нового поколения ПД-35. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов.
«Мы будем стараться делать свой [российский дальнемагистральный лайнер]. Как только сделаем ПД-35, двигатель, будем делать широкофюзеляжный свой самолет», — заявил Чемезов. Его слова передает ТАСС.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала проект широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, рассчитанного на перевозку до 320 пассажиров и обладающего преимуществами по экономичности перед Boeing 787-9 Dreamliner. В 2026 году планируется запуск НИОКР по созданию такого лайнера, а работы ведутся в рамках программы импортозамещения в авиационной отрасли.
