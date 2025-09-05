05 сентября 2025

Чемезов: Россия создаст свой широкофюзеляжный самолет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Ростех» разработает российский широкофюзеляжный самолет
«Ростех» разработает российский широкофюзеляжный самолет Фото:

Госкорпорация «Ростех» намерена приступить к разработке российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета сразу после завершения создания двигателя нового поколения ПД-35. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов.

«Мы будем стараться делать свой [российский дальнемагистральный лайнер]. Как только сделаем ПД-35, двигатель, будем делать широкофюзеляжный свой самолет», — заявил Чемезов. Его слова передает ТАСС.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала проект широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, рассчитанного на перевозку до 320 пассажиров и обладающего преимуществами по экономичности перед Boeing 787-9 Dreamliner. В 2026 году планируется запуск НИОКР по созданию такого лайнера, а работы ведутся в рамках программы импортозамещения в авиационной отрасли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госкорпорация «Ростех» намерена приступить к разработке российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета сразу после завершения создания двигателя нового поколения ПД-35. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Сергей Чемезов. «Мы будем стараться делать свой [российский дальнемагистральный лайнер]. Как только сделаем ПД-35, двигатель, будем делать широкофюзеляжный свой самолет», — заявил Чемезов. Его слова передает ТАСС. Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала проект широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, рассчитанного на перевозку до 320 пассажиров и обладающего преимуществами по экономичности перед Boeing 787-9 Dreamliner. В 2026 году планируется запуск НИОКР по созданию такого лайнера, а работы ведутся в рамках программы импортозамещения в авиационной отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...