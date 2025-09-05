В центре Киева на площади Независимости начался митинг против ужесточения ответственности военных за невыполнение приказов. Об этом сообщили местные журналисты.
«Участники акции настаивают на необходимости принятия закона о военном омбудсмене как инструмента защиты прав военнослужащих. Митингующие призывают власть отказаться от практики закручивания гаек в армии», — пишет газета «Страна.ua».
По словам организаторов, новые законы де-факто уничтожают работающий способ перевода солдат после самовольного ухода из части в новые формирования. Тем самым военнослужащих вынуждают возвращаться к прежним условиям.
На Украине с мая прошлого года действует закон об усилении мобилизации, который не раз подвергался жесткой критике как внутри страны, так и за рубежом. Силовые методы военных по отправке граждан на фронт глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал величайшим позором XXI века, передает RT. По мнению западной прессы, киевский режим своими методами создал систему уничтожения мобилизованных бойцов, сообщает «Национальная служба новостей».
