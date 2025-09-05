Путин прибыл на авиамоторное предприятие в Самаре
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой на завод ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Ранее сообщалось, что в программе президента — посещение одного из крупнейших предприятий области. Кроме того, он проведет совещание с участием членов правительства РФ и руководителей ведущих российских компаний.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!