05 сентября 2025

Путин прибыл на завод ПАО «ОДК-Кузнецов». Видео

Путин прибыл на авиамоторное предприятие в Самаре
Путин прибыл на авиамоторное предприятие в Самаре

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой на завод ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Ранее сообщалось, что в программе президента — посещение одного из крупнейших предприятий области. Кроме того, он проведет совещание с участием членов правительства РФ и руководителей ведущих российских компаний.

