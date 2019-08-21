На Урале сотрудники ФСБ задержали двух силовиков по делу о взятке

Силовиков задержали за взятку в два миллиона рублей Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, имеющих отношение к силовым органам. По данным от источников в правоохранительных органах, задержания прошли в рамках расследования уголовного дела о взятке в крупном размере. Их подозревают в получении крупной денежной суммы (предположительно —два миллиона рублей) за решение вопроса в рамках процедуры банкротства.

Сообщается, что один из задержанных — бывший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по городу Первоуральску Марат Адиуллин (в настоящее время является индивидуальным предпринимателем). Второй — некто Молоков — бывший коллега Адиуллина, работающий ныне в органах полиции в Екатеринбурге.

В Управлении ФСБ по Свердловской области подтвердили факты задержаний. В пресс-службе ведомства отказались от комментариев. «Об однозначных выводах в истории, о которой идет речь, говорить пока преждевременно, — заявил „URA.RU“ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Нужно время, чтобы наши коллеги из ФСБ, проводившие операцию, а также из следственных органов, которым еще только предстоит выяснить все подробности, установили все обстоятельства произошедшего. В случае, если будет доказана причастность вышеназванных сотрудников к любым нарушениям закона, они понесут ответственность, в том числе уголовную».