Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев

На 97-м году жизни умер президента Академии военных наук генерал армии в отставке Махмут Гареев. О смерти военного сообщило полпредство Татарстана.
«Махмут Гареев ушел из жизни в возрасте 96 лет», — пишут argumenti.ru. Отмечается, что Гареев был ветераном Великой Отечественной войны. Также имеет научное звание доктор военных и исторических наук и является автором нескольких книг.
Гареев родился в 1923 году в Челябинской области, участвовал в Великой Отечественной войны. Он прослужил в Советской Армии более 50 лет. Занимал различные должности в Дальневосточном, Белорусском и Уральском военных округах. В начале 70-х был начальником штаба главного военного советника в Египте, в 1989—1990 годах был военным советником президента, верховного главнокомандующего ВС Афганистана. С 1995 года был президентом Академии военных наук.