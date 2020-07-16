Новости кризиса 16 июля: ВВП упал на 10%, россияне снова стали брать кредиты

Спрос на кредиты в России вернулся к докризисным значениям Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть на мировых ранках стабилизировались, в связи с этим участники соглашения ОПЕК+ решили ослабить ограничительные меры по добыче сырья. С 1 августа совокупный объем добычи стран картеля должен увеличиться на 2 млн баррелей в сутки. В этом решении был риск, что цена на углеводороды пойдет вниз, однако все случилось в точности наоборот. На данный момент нефть Brent торгуется по 43,56 доллара за баррель (-0,53%), WTI — 40,93 доллара за баррель (-0,63%).

Вопреки дорожающей нефти, рубль продолжает терять позиции против евро. В то же время доллар просел по отношении к российской валюте. По данным Центробанка РФ, за доллар дают 70,80 рубля (-0,32), евро — 80,84 (+0,22).

Ситуация в России

За второй квартал 2020 года ВВП России снизился на 10%. На эти три месяца пришелся основной удар пандемии коронавируса, когда в стране действовали ограничительные меры. В Центробанке РФ уже предупредили, что должны повыситься цены на непродовольственные товары и услуги. Но сразу успокоили, что рост цен будет временным явлением и позднее они вернутся на более низкий уровень.

В Министерстве финансов РФ пообещали, что накопления граждан не будут использованы для пополнения бюджета страны. Замглавы министерства Тимур Максимов назвал мифом то, что бюджет будет финансироваться деньгами россиян. Тем временем представители малого и среднего бизнеса получат выплаты от государства с 15 июля. Первую субсидию в 15 тысяч рублей бизнесмены смогут потратить на дезинфекцию помещения. Вторая составит 6,5 тысячи рублей на каждого человека в штате.

В России постепенно восстанавливается рынок кредитования. Спрос на эту услугу в стране вернулся к докризисным значениям. Объем обращений россиян составил 105% от показателей января 2020 года, в числе лидеров по-прежнему ипотечное кредитование. К тому же банки упрощают условия для получения ипотеки. Так, Сбербанк снизил минимальный первый платеж по ипотеке на готовое и строящееся жилье. Для зарплатных клиентов первоначальный взнос упал с 15% до 10%.

Что происходит в мире

США начали бомбардировку санкциями. Главные цели — Китай и Россия. Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным. Госдеп США вновь пригрозил «Северному потоку-2».

Что касается Китая, то президент США Дональд Трамп планирует ввести запрет на въезд в Соединенные Штаты членов коммунистической партии Китая и их семей. Также будут введены односторонние санкции в отношении некоторых сотрудников технологических компаний Китая, причастных, согласно выводам американских властей, к нарушению прав человека.

Экономика Китая, в отличие от других мировых, начала свое восстановление. ВВП страны за первые шесть месяцев 2020 года сократился из-за негативного воздействия пандемии на 1,6%. Но во втором квартале, когда большая часть мира была закрыта, ВВП Китая вырос на 3,2%.

Прогнозы и мнения экспертов

Послы трех европейских стран в РФ — Геза Андреас фон Гайр (Германия), Дебора Броннерт (Великобритания) и Паскуале Терраччано (Италия) — призвали к укреплению сотрудничества между Европой и Россией в борьбе с изменениями климата после пандемии COVID-19. По мнению дипломатов, усиление сотрудничества в области климата — это экономическая возможность для создания прочных партнерских отношений в низкоуглеродных отраслях будущего (возобновляемые источники энергии, управление отходами, экономика замкнутого цикла и так далее), а также продолжения истории успешных деловых отношений между Россией и ее европейскими соседями.

Обзор новостей об экономическом кризисе и советы, как выйти из него без потерь. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.