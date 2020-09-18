18 сентября 2020

Стас Пьеха рассказал, как перенес передозировку и инфаркт

© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительный бал «Русская красавица». Екатеринбург, пьеха стас
Передозировка на деле оказалась инфарктом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский певец Стас Пьеха рассказал о том, как перенес передозировку наркотиками во время выступления. Позже оказалось, что это был инфаркт, заявил сам Пьеха в своем интервью.

«Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт. Это было на работе, пел на свадьбе. Очень стремно, страшно», — приводит слова Пьехи «Комсомольская правда». После девяти песен он захотел «уйти под пол», рассказал артист.

Певец признался, в тот момент он боялся, что у него случится разрыв сердца. Пьеха даже позвонил сыну, чтобы в последний раз услышать его голос. Из-за произошедшего он даже расплакался, утверждает артист. После для борьбы с зависимостью Стас Пьеха обратился в реабилитационный центр.

В интервью певца дата не указывается, но ранее Пьеха уже сообщал о таком же происшествии. В октябре 2019 годе он заявлял, что инфаркт случился пять лет назад.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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