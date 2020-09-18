Стас Пьеха рассказал, как перенес передозировку и инфаркт

Российский певец Стас Пьеха рассказал о том, как перенес передозировку наркотиками во время выступления. Позже оказалось, что это был инфаркт, заявил сам Пьеха в своем интервью.
«Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт. Это было на работе, пел на свадьбе. Очень стремно, страшно», — приводит слова Пьехи «Комсомольская правда». После девяти песен он захотел «уйти под пол», рассказал артист.
Певец признался, в тот момент он боялся, что у него случится разрыв сердца. Пьеха даже позвонил сыну, чтобы в последний раз услышать его голос. Из-за произошедшего он даже расплакался, утверждает артист. После для борьбы с зависимостью Стас Пьеха обратился в реабилитационный центр.
В интервью певца дата не указывается, но ранее Пьеха уже сообщал о таком же происшествии. В октябре 2019 годе он заявлял, что инфаркт случился пять лет назад.
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