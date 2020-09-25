В Кремле оценили идею переноса губернаторских выборов

Выборы в регионах и кампанию в Госдуму могут разделить по срокам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Досрочные выборы в Госдуму

В Кремле пока не принято решение о переносе на весну региональных выборов 2021 года для разделения по срокам с голосованием за кандидатов в Госдуму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой ответил URA.RU, что различные сценарии организации избирательных кампаний еще обсуждаются.

«Существуют разные сценарии, об этом говорила (глава ЦИК РФ) Элла Памфилова, есть рассуждения экспертов, которые занимаются избирательными процессами, существуют точки зрения и за, и против. Но каких-то решений на этот счет пока не принималось и не озвучивалось, — сказал Дмитрий Песков.

Ранее источники URA.RU сообщили, что в российской власти обсуждается идея разделить намеченные на 19 сентября кампанию в Госдуму и Единый день голосования (включает в себя семь выборов губернаторов и 39 в заксобрания) так, чтобы федеральные выборы прошли осенью, а региональные были сдвинуты на апрель. Собеседники агентства объясняли, что этот ход может ослабить оппозицию. Она не сможет совместить региональную и федеральную повестки, кроме того, на проведение кампаний весной и осенью понадобится существенно больше ресурсов.