Россия возобновила полеты в Сербию, Кубу и Японию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 15 октября, — 309-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 219-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных в мире увеличилось на 390 509, достигнув отметки в 38 735 268. Из них выздороветь удалось уже 29 029 728 пациентам (+287 973). Жертвами COVID-19 стали 1 100 870 человек (+6 111).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 8 150 043 американцам. Следом идут Индия (7 305 070) и Бразилия (5 141 498). Россия в этом списке занимает четвертое место, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 340 409.

Вакцина и лекарство

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало еще два препарата «Ремдесивира» для лечения COVID-19. Один из них российский, другой — импортный. Это лекарство использовали американские врачи при лечении президента США Дональда Трампа.

Возможных добровольцев предостерегли от сокрытия своих болезней перед вакцинацией от коронавируса. Молчание о заболеваниях может повлечь за собой побочные эффекты после прививки. Нормой считаются лишь повышенная температура, слабость и боль в месте инъекции.

Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщил президент страны Николас Мадуро. В исследовании принимают участие две тысячи человек.

Коронавирус в России

Мэрия Москвы приняла решение перевести всех школьников с 6-го по 11-й классы на дистанционное обучение. Вынужденные ограничительные меры вводятся в столице с 19 октября по 1 ноября. Свое решение Сергей Собянин объяснил тем, что старшеклассники больше подвержены риску заражения.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, в свою очередь, заявил, что студенты старших курсов, если потребуется, готовы заменить школьных учителей на время пандемии коронавируса. В первую очередь для этого будут рассматриваться студенты педагогических специальностей и направлений. Мера будет носить добровольный характер.

С 1 ноября Россия решила возобновить авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Также увеличится количество рейсов из России в Белоруссию, ОАЭ, Швейцарию и на Мальдивы.

Коронавирус в мире

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского часа в ряде городов. Речь идет о Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе. Ограничения будут действовать с 21:00 до 06:00. Этот режим продлится месяц.

Канцлер Германии Ангела Меркель поставила задачу немедленно взять под контроль ситуацию с распространением COVID-19, поскольку экономика не имеет резервов для ввода очередного карантина. Только в 2020 году бюджет страны предусматривает долг в размере более 250 млрд евро.

Коронавирус может приводить к гибели нейронов в коре головного мозга не только у пациентов, перенесших болезнь в тяжелой форме, но и у тех, кому не потребовалась госпитализация . К такому выводу пришла группа бразильских ученых.