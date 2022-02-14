Прокуратура раскрыла, как убивали туристку под Екатеринбургом

14 февраля 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Предполагаемый убийца Анатасии Пыхтеевой перед смертью избил и изнасиловал ее Фото: Александр Мамаев © URA.RU Туристку из Перми Анастасию Пыхтееву, пропавшую в июне 2021 года в лесу под Екатеринбургом, избили палкой, изнасиловали и зарезали, после этого спрятав тело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Предполагается, что убийство совершил свердловчанин Алексей Еремеев со своей спутницей Ольгой Васевой. По версии следствия, Еремеев избил Пыхтееву деревянной палкой, ударив девушку около 60-ти раз. «[Он] сдавил шею, после чего совершил преступления против половой свободы потерпевшей. При этом, обвиняемая, удерживала потерпевшую за руки, ограничивая возможность оказать сопротивление», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. Там отметили, что после этого Еремеев предположительно несколько раз ударил Пыхтееву в шею и спрятал труп. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что после убийства подозреваемые украли у Пыхтеевой вещей на 200 тысяч рублей. Следователи осмотрели место происшествия и собрали необходимые показания. По данным пресс-атташе свердловского главка полиции Валерия Горелых, при задержании Еремеева он пытался оказать сопротивление, угрожал полицейским ножом и натравил на них собаку. «Вел он себя, как бывалый, демонстрируя операм, что он якобы „не при делах“, хотя он был найден в палатке, принадлежащей убитой женщине», — резюмировал Горелых. Дело Пыхтеевой будут рассматривать в Свердловском областном суде. Дата заседания еще не назначена. Пыхтеева отправилась в Свердловскую область 29 мая. На следующий день в Перми ждали ее возвращения, но туристка не выходила на связь. Дома у нее остались мать и малолетний сын. Родные Пыхтеевой обратились в полицию. 3 июня следователи возбудили дело по статье «Убийство», а на следующий день нашли тело туристки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Туристку из Перми Анастасию Пыхтееву, пропавшую в июне 2021 года в лесу под Екатеринбургом, избили палкой, изнасиловали и зарезали, после этого спрятав тело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Предполагается, что убийство совершил свердловчанин Алексей Еремеев со своей спутницей Ольгой Васевой. По версии следствия, Еремеев избил Пыхтееву деревянной палкой, ударив девушку около 60-ти раз. «[Он] сдавил шею, после чего совершил преступления против половой свободы потерпевшей. При этом, обвиняемая, удерживала потерпевшую за руки, ограничивая возможность оказать сопротивление», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. Там отметили, что после этого Еремеев предположительно несколько раз ударил Пыхтееву в шею и спрятал труп. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил URA.RU, что после убийства подозреваемые украли у Пыхтеевой вещей на 200 тысяч рублей. Следователи осмотрели место происшествия и собрали необходимые показания. По данным пресс-атташе свердловского главка полиции Валерия Горелых, при задержании Еремеева он пытался оказать сопротивление, угрожал полицейским ножом и натравил на них собаку. «Вел он себя, как бывалый, демонстрируя операм, что он якобы „не при делах“, хотя он был найден в палатке, принадлежащей убитой женщине», — резюмировал Горелых. Дело Пыхтеевой будут рассматривать в Свердловском областном суде. Дата заседания еще не назначена. Пыхтеева отправилась в Свердловскую область 29 мая. На следующий день в Перми ждали ее возвращения, но туристка не выходила на связь. Дома у нее остались мать и малолетний сын. Родные Пыхтеевой обратились в полицию. 3 июня следователи возбудили дело по статье «Убийство», а на следующий день нашли тело туристки.