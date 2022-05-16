В разрушенных замках Калининграда пройдет музыкальный фестиваль

16 мая 2022 в 22:59 Размер текста - 17 +

В качестве сцен фестиваля будут выступать разрушенные замки, а также другие старинные сооружения Фото: Владимир Андреев © URA.RU В первую неделю июня в Калининградской области пройдет международный фестиваль классической музыки. Отличие от других мероприятий подобного рода в том, что музыканты будут исполнять классические произведения в необычных местах — на руинах замков, в кирхах и других старинных сооружениях. «Фестиваль „Кантата“ — это благотворительный просветительский проект, проходящий с 1 по 6 июня. Он представляет собой серию концертов в живописных и исторически значимых местах Калининградской области: в руинах замков, на территории кирх и валовых сооружений. Фестивальная программа связана со значимыми датами и событиями в российской и мировой культуре», — говорится в пресс-релизе организаторов события. Отмечается также, что в рамках фестиваля будут исполняться произведения российских и иностранных композиторов. А деньги, вырученные с продажи билетов, направят в фонд «Благоустройство и взаимопомощь». Организация занимается восстановлением исторических объектов. В «Кантате» примут участие известные музыканты: художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин, главный дирижер симфонического оркестра театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело, худрук More Than Opera Алан Кук, солистка Большого театра и заслуженная артистка РФ и Северной Осетии Агунда Кулаева и другие. Реализовать проект стало возможно благодаря использованию гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В первую неделю июня в Калининградской области пройдет международный фестиваль классической музыки. Отличие от других мероприятий подобного рода в том, что музыканты будут исполнять классические произведения в необычных местах — на руинах замков, в кирхах и других старинных сооружениях. «Фестиваль „Кантата“ — это благотворительный просветительский проект, проходящий с 1 по 6 июня. Он представляет собой серию концертов в живописных и исторически значимых местах Калининградской области: в руинах замков, на территории кирх и валовых сооружений. Фестивальная программа связана со значимыми датами и событиями в российской и мировой культуре», — говорится в пресс-релизе организаторов события. Отмечается также, что в рамках фестиваля будут исполняться произведения российских и иностранных композиторов. А деньги, вырученные с продажи билетов, направят в фонд «Благоустройство и взаимопомощь». Организация занимается восстановлением исторических объектов. В «Кантате» примут участие известные музыканты: художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра Иван Рудин, главный дирижер симфонического оркестра театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело, худрук More Than Opera Алан Кук, солистка Большого театра и заслуженная артистка РФ и Северной Осетии Агунда Кулаева и другие. Реализовать проект стало возможно благодаря использованию гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.