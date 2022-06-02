Мировая звезда музыки отказалась от санкций против РФ

02 июня 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Фестиваль классической музыки с участием дирижера Алана Кука будет проходить в Калининграде в июне Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Несмотря на вводимые западными странами антироссийские санкции, мировая звезда классической музыки, австралийский дирижер Алан Кук выступил на открывшемся 1 июня в Калининграде фестивале классической музыки «Кантата». Помимо Кука в проводимом в калининградском «Янтарь-холле» мероприятии принимают участие заслуженные артисты РФ и лауреаты многочисленных премий в области классической музыки, сообщает пресс-служба фестиваля. «Просветительский проект призван познакомить жителей и гостей Калининградской области с талантливыми коллективами и исполнителями. Мы по праву гордимся историей отечественного музыкального искусства. „Кантата“ подарит всем радость встречи с настоящим, большим искусством, оставит добрые незыблемые впечатления», — так поприветствовал собравшихся заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, зачитав обращение главы государства. Концерт начался с увертюры Мусоргского «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина». Исполнял увертюру Калининградский симфонический оркестр под руководством дирижера Алана Кука, прилетевшего из Австралии. Участниками первого концерта фестиваля «Кантата» стали заслуженная артистка РФ, лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры, солистка балета Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко балерина Оксана Кардаш, лауреат международных конкурсов Андрей Росцик, лауреат и гран-призер международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Юлия Фадеева и другие. Само мероприятие будет проходить еще неделю на разных площадках Калининграда. Отличие от других фестивалей подобного рода в том, что музыканты будут исполнять классические произведения в необычных местах — на руинах замков, в кирхах и других старинных сооружениях. Из-за вынужденной спецоперации на Украине ряд стран, в том числе государства ЕС, США и Австралия, ввели против РФ жесткие санкции. Помимо этого на Западе усилилась русофобия. Европейские журналы начали отказывать ученым из РФ в публикации научных статей, в европейских школах из учебных программ исключены произведения русских классиков, таких как Александр Пушкин и Лев Толстой. А обычные россияне начали сталкиваться с травлей за границей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Несмотря на вводимые западными странами антироссийские санкции, мировая звезда классической музыки, австралийский дирижер Алан Кук выступил на открывшемся 1 июня в Калининграде фестивале классической музыки «Кантата». Помимо Кука в проводимом в калининградском «Янтарь-холле» мероприятии принимают участие заслуженные артисты РФ и лауреаты многочисленных премий в области классической музыки, сообщает пресс-служба фестиваля. «Просветительский проект призван познакомить жителей и гостей Калининградской области с талантливыми коллективами и исполнителями. Мы по праву гордимся историей отечественного музыкального искусства. „Кантата“ подарит всем радость встречи с настоящим, большим искусством, оставит добрые незыблемые впечатления», — так поприветствовал собравшихся заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, зачитав обращение главы государства. Концерт начался с увертюры Мусоргского «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина». Исполнял увертюру Калининградский симфонический оркестр под руководством дирижера Алана Кука, прилетевшего из Австралии. Участниками первого концерта фестиваля «Кантата» стали заслуженная артистка РФ, лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры, солистка балета Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко балерина Оксана Кардаш, лауреат международных конкурсов Андрей Росцик, лауреат и гран-призер международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Юлия Фадеева и другие. Само мероприятие будет проходить еще неделю на разных площадках Калининграда. Отличие от других фестивалей подобного рода в том, что музыканты будут исполнять классические произведения в необычных местах — на руинах замков, в кирхах и других старинных сооружениях. Из-за вынужденной спецоперации на Украине ряд стран, в том числе государства ЕС, США и Австралия, ввели против РФ жесткие санкции. Помимо этого на Западе усилилась русофобия. Европейские журналы начали отказывать ученым из РФ в публикации научных статей, в европейских школах из учебных программ исключены произведения русских классиков, таких как Александр Пушкин и Лев Толстой. А обычные россияне начали сталкиваться с травлей за границей.