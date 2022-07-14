Свердловчанин в праздник обокрал жителей ХМАО и Тюменской области. Детали криминального бизнеса

14 июля 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Силовики поймали свердловчанина после серии мошенничеств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Свердловской области подозревают в создании мошеннической схемы, в которой он предлагал жителям уральских регионов купить тюльпаны на 8 Марта, получал у них деньги, но оставлял без цветов. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Любитель дармовых денег обманул 15 человек из числа жителей Среднего Урала, ХМАО и Тюменской области, присвоив их средства, предназначавшиеся для приобретения тюльпанов любимым женщинам к празднику», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что свердловчанин выставлял объявление о продаже цветов на сайте Avito и просил предоплату 50%. Когда покупатели вносили деньги, злоумышленник обещал отдать букет на складе и давал адрес. Однако, приезжая, люди не находили такого помещения. Таким образом, по данным полиции, мужчина обманул 15 уральцев. Его задержали сыщики уголовного розыска ОВД Каменска-Уральского и сотрудники областного главка МВД. Ранее сообщалось о мошенниках, которые обманули пенсионеров на 3,8 млн рублей. По версии следствия, преступная группа действовала в начале года.

Жителя Свердловской области подозревают в создании мошеннической схемы, в которой он предлагал жителям уральских регионов купить тюльпаны на 8 Марта, получал у них деньги, но оставлял без цветов. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Любитель дармовых денег обманул 15 человек из числа жителей Среднего Урала, ХМАО и Тюменской области, присвоив их средства, предназначавшиеся для приобретения тюльпанов любимым женщинам к празднику», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что свердловчанин выставлял объявление о продаже цветов на сайте Avito и просил предоплату 50%. Когда покупатели вносили деньги, злоумышленник обещал отдать букет на складе и давал адрес. Однако, приезжая, люди не находили такого помещения. Таким образом, по данным полиции, мужчина обманул 15 уральцев. Его задержали сыщики уголовного розыска ОВД Каменска-Уральского и сотрудники областного главка МВД. Ранее сообщалось о мошенниках, которые обманули пенсионеров на 3,8 млн рублей. По версии следствия, преступная группа действовала в начале года.