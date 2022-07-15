Spiegel: Британия не выдержит «второго Бориса Джонсона»

Двух таких премьер-министров Борисов Джонсонов подряд не бывает, заявил историк Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Борис Джонсон уходит в отставку

Великобритания не сможет выдержать еще одного, хотя бы похожего на премьер-министра Бориса Джонсона управляющего. Об этом рассказал британский педагог и историк Энтони Сэлдон в интервью изданию Spiegel.

«Нет, система вряд ли выдержит это. Тот факт, что никогда не было такого премьер-министра, как Джонсон, показывает, насколько редки такие люди. Борис не может ничего делать, кроме как быть Борисом, и, кажется, его это устраивает», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Впрочем, Сэлдон добавил, что Великобритании пока не о чем беспокоиться, ведь «двух таких Джонсонов подряд не бывает». А стране нужно «компетентное управление». Кроме того, правила и условности общественной жизни больше нельзя игнорировать.

Сэлдон известен своими политическими биографиями. В частности, он пытался разобраться в жизни бывших премьер-министров Великобритании Маргарет Тэтчер, Джона Мейджора, Тони Блэра, Гордона Брауна.

Исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил о своем уходе в отставку 7 июля. Он был замечен в нескольких громких скандалах, а британцы часто критиковали политика. Ряд министров Соединенного Королевства объявили о выдвижении своих кандидатур на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, уточняет RT. Джонсон призвал экс-кандидатов в премьеры не поддерживать кандидатуру бывшего министра финансов Риши Сунака, отмечает «Национальная служба новостей».

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